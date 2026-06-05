Robaron un automóvil a un conductor de aplicación en San Esteban

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El hecho ocurrió este jueves por la noche sobre Mariano Pucheta, a unos 150 metros de la Ruta 3. La víctima realizaba un viaje solicitado mediante una aplicación cuando fue abordada por delincuentes.

Un vecino de Cañuelas sufrió el robo de su automóvil este jueves cerca de las 22 horas en la zona de San Esteban, sobre la calle Mariano Pucheta, a unos 150 metros de la Ruta 3.

Según relataron familiares del damnificado a CañuelasYa, José Daniel Díaz Simoine se encontraba trabajando con la aplicación DiDi y había acudido al lugar para realizar un viaje con destino a Uribelarrea.

De acuerdo con el relato, al llegar fue abordado por entre dos y tres personas que lo amenazaron con un arma de fuego. Los agresores comenzaron a golpearlo e intentaron ahorcarlo mientras procuraban quedarse con el vehículo.

La víctima habría forcejeado con los atacantes, aunque no logró evitar que lo bajaran del automóvil. Finalmente, los delincuentes escaparon a bordo del rodado.

La denuncia fue radicada de manera inmediata tras el hecho.

Familiares de Díaz Simoine manifestaron su dolor por lo ocurrido y expresaron: «Es una pena y lamentable porque somos de toda la vida del barrio».

Al momento de esta publicación, allegados a la víctima solicitaban colaboración para obtener cualquier dato que pueda ayudar a localizar el vehículo sustraído.