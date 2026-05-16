Roberto Iglesias volvió a destacarse y ganó en Las Flores a los 70 años.

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El atleta cañuelense se quedó con el primer puesto en su categoría en una exigente competencia disputada en Rosas. Con más de cuatro décadas dedicadas al atletismo, continúa siendo un ejemplo de constancia, disciplina y pasión por el deporte.

Por: @oscarhh10

El atleta cañuelense Roberto Iglesias volvió a dejar en alto el nombre de Cañuelas al quedarse con el primer puesto en la categoría de 70 años y más en una competencia desarrollada en Rosas, partido de Las Flores.

La prueba, que presentó un recorrido exigente con obstáculos naturales y superficies irregulares, tuvo a Iglesias completando el circuito en un tiempo de 1 hora y 5 minutos, demostrando una vez más que la experiencia, la preparación y la perseverancia siguen marcando diferencias.

Más allá del resultado deportivo, el logro adquiere un valor especial por la trayectoria y el compromiso que Roberto mantiene con el atletismo desde hace más de 40 años. En diálogo con cañuelasya.com contó cómo sostiene su preparación: “Son más de 40 años que hago atletismo y le dedico un entrenamiento de tres veces por semana, con una hora por cada salida”.

Su historia representa también el esfuerzo silencioso de muchos deportistas amateurs que continúan compitiendo por pasión, aún frente a las dificultades económicas que implica mantenerse activos en la actividad. Iglesias explicó que los costos para participar en competencias crecieron considerablemente en los últimos años: “Los costos se han elevado muchísimo, por ejemplo un par de zapatillas están arriba de los 100 mil pesos para poder correr, están carísimas”.

En ese sentido agregó que participar en una carrera implica mucho más que la inscripción: “Esta última carrera salió 50 mil pesos la inscripción, a eso tenés que sumarle el combustible, la comida, peaje, etcétera. Por eso es casi imposible ir a todas las carreras y esto me lleva a ir alternando mis competencias”.

Con humildad y sacrificio, Roberto Iglesias continúa siendo un verdadero referente del atletismo local y un ejemplo de superación, demostrando que la pasión por el deporte no tiene edad.