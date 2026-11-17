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Este viernes 20 de noviembre, desde las 21 horas, el espacio cultural Juana de Arco recibirá a Irene Cantora y Tucuman Moon en una propuesta que combinará rock y folklore, invitando a compartir la música entre distintas generaciones.

La música será protagonista de una nueva noche cultural en Cañuelas con la presentación de Rock & Folk, Música Transgeneracional, un encuentro que busca reunir a amigos y familias alrededor de canciones y estilos que atraviesan distintas épocas.

El espectáculo contará con las presentaciones de Irene Cantora y Tucuman Moon, quienes ofrecerán una propuesta musical que combinará rock y folklore, con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre padres, hijos, abuelos y nietos.

La cita será este viernes 20 de noviembre a las 21 horas en Juana de Arco, ubicado en la esquina de Alem y Mitre, en Cañuelas.

Las entradas anticipadas tendrán un valor promocional de dos por $16.000, mientras que en puerta costarán $10.000 por persona.

Para reservas y consultas, los interesados podrán comunicarse al 11 6897-5888.

Una invitación a disfrutar de la música sin barreras generacionales y compartir una noche diferente en la ciudad.