Rock & Folk: una noche de música para todas las generaciones en Cañuelas.
Este viernes 20 de noviembre, desde las 21 horas, el espacio cultural Juana de Arco recibirá a Irene Cantora y Tucuman Moon en una propuesta que combinará rock y folklore, invitando a compartir la música entre distintas generaciones.
La música será protagonista de una nueva noche cultural en Cañuelas con la presentación de Rock & Folk, Música Transgeneracional, un encuentro que busca reunir a amigos y familias alrededor de canciones y estilos que atraviesan distintas épocas.
El espectáculo contará con las presentaciones de Irene Cantora y Tucuman Moon, quienes ofrecerán una propuesta musical que combinará rock y folklore, con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre padres, hijos, abuelos y nietos.
La cita será este viernes 20 de noviembre a las 21 horas en Juana de Arco, ubicado en la esquina de Alem y Mitre, en Cañuelas.
Las entradas anticipadas tendrán un valor promocional de dos por $16.000, mientras que en puerta costarán $10.000 por persona.
Para reservas y consultas, los interesados podrán comunicarse al 11 6897-5888.
Una invitación a disfrutar de la música sin barreras generacionales y compartir una noche diferente en la ciudad.