Rotary Cañuelas lanza un concurso de poesía en homenaje a “Tito” Riva y convoca a escritores de toda la Provincia

La iniciativa está dirigida a autores bonaerenses y contempla tres categorías por edad. El certamen es de tema libre, con un máximo de 35 versos, y la inscripción ya se encuentra abierta.

El Rotary Club Cañuelas anunció la apertura del Concurso de Poesía “Tomás ‘Tito’ Riva”, una propuesta cultural que busca promover la creación literaria y fortalecer los espacios de expresión artística en la comunidad bonaerense.

La convocatoria está destinada a escritores y escritoras de la provincia de Buenos Aires y establece como única consigna el tema libre, dentro del género poesía, con una extensión máxima de hasta 35 versos.

El certamen se divide en tres categorías:

14 a 18 años

19 a 30 años

31 años en adelante

Cómo participar

Para participar es obligatoria la preinscripción online a través del formulario habilitado por la institución.

Los trabajos deberán estar escritos en idioma español, presentarse en hoja A4, con fuente Times New Roman tamaño 12, firmados con seudónimo y enviarse en archivo Word al correo comunicacion.rotarycanuelas@gmail.com.

La fecha límite para la recepción de obras será el 16 de marzo de 2026 a las 00:00 horas, plazo que fue definido como improrrogable.

Premios y acto de entrega

Cada categoría contará con primer, segundo y tercer premio, además de menciones especiales a consideración del jurado.

La ceremonia de entrega se realizará el 28 de marzo de 2026 en la Casa Rotaria, ubicada en Basabilbaso 753, en Cañuelas, donde se dará lectura a las obras distinguidas.

El jurado estará integrado por personas idóneas y su fallo será inapelable.

Un homenaje a la palabra

El concurso honra la memoria de Tomás “Tito” Riva y reafirma el compromiso del Rotary Club Cañuelas con la cultura, la educación y la promoción del desarrollo humano a través de acciones concretas en la comunidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 02226-15600596.

Con esta iniciativa, Rotary Cañuelas vuelve a apostar por la cultura como herramienta de encuentro, participación y construcción colectiva, convocando a nuevas voces a expresarse a través de la poesía.