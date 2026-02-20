Salmón fue protagonista en la Vuelta a San Juan Máster.

Compartir

El ciclista cañuelense compitió en una de las pruebas más exigentes del calendario argentino y logró subirse al podio en la etapa Dique Punta Negra.

Por: @oscarhh10

Una de las competencias más importantes del ciclismo argentino y sudamericano tuvo presencia de Cañuelas. Mariano Salmón integró el Equipo Vanguardia en la exigente Vuelta Ciclística a San Juan Máster 2026, disputada durante la primera semana de febrero y con un pelotón cercano a los 200 corredores.

El balance personal no fue el esperado, aunque el cañuelense dejó su sello competitivo. “En lo personal no fue positivo. Tuvimos muchos inconvenientes; ya desde la primera etapa estuve involucrado en dos caídas muy fuertes y eso me dejó fuera de la pelea por la clasificación general”, explicó en diálogo con CañuelasYa.com.

En esa jornada inicial perdió más de cuatro minutos, una diferencia que terminó siendo determinante en una carrera que se definió por márgenes mínimos: apenas dos y cuatro segundos entre el primero, segundo y tercer puesto de la general.

A pesar del duro golpe en una de sus piernas —que incluso lo puso al borde del abandono— Salmón decidió continuar para aportar al equipo. Esa determinación tuvo recompensa en la etapa Dique Punta Negra, donde logró el tercer puesto, subiendo al podio y demostrando carácter competitivo.

El Equipo Vanguardia consiguió ubicar a tres de sus integrantes entre los 50 mejores de la clasificación, aunque las caídas condicionaron el rendimiento colectivo.

Con autocrítica, pero sin perder ambición, el ciclista afirmó: “Tenía la mente y las piernas, pero no la fortuna para otro resultado. Ahora tenemos revancha del 20 al 22 de febrero en la Vuelta a La Pampa”.

En el cierre, Salmón agradeció el apoyo de su familia, especialmente de su esposa Flavia, además del respaldo del equipo Vanguardia, la manager Cecilia Rosas y su amigo Lucas Bellini, encargado del apoyo mecánico.