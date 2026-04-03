Se larga!!!: El futbol barrial comienza el torneo.

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Este domingo 5 de abril y si el tiempo lo permite dará comienzo la temporada 2026 del butbol barrial en Cañuelas. En el predio de canchas de la Sociedad de Fomento D.F. Sarmiento sito en Basavilbaso esquina J.J. Paso y desde las 9hs se empezarán a jugar los partidos de las distintas categorías, maculinos, femeninos y los «mosquitos», es decir los más pequeños.

Por: @oscarhh10

Este año, al igual que desde 2020, el torneo llevará el nombre de «Bicentanario, A Puro Potrero, Somos de Barrio, Islas Malvinas». Entre las novedades que entrega este año el certamen está el armado de la nueva Comisión Directiva, se le suma el Tribunal de Disciplina y la nueva reglamentación que marca la presentación de planillas con el fichaje de jugadores, el cual estará impreso con las fotos de todos los participantes, para dar mas transparencia al certamen. Desde cañuelasya.com tomamos contacto con Néstor Giacobino, mas conocido como «Pelé» y esto nos comentó «terminamos un 2025 fantástico, con más de 1400 pibes, unidos y con 11 instituciones participando, para este año somos 10 las instituciones ya que se fué una». Asimismo agregó «uno diría que al irse una institución somos menos, pero no, esos pibes que fueron colgados fueron absorvidos por Sarmiento, Libertad u otra, asi que practicamente no se fueron». Una de las complicaciones que se tiene a la hora de programar una fecha es sin dudas las pocas canchas para tamaña cantidad de chicos y chicas, en este sentido Giacobino indicó «las canchas no alcanzan, en el verano podíamos jugar los amistosos hasta las 19hs por que el día lo permite, pero en el invierno los días de acortan y hay gente que viaja, ellos a las 16:30hs se tienen que subir al tren, ya que a las 17hs ya se bajó la luz y no pueden estar con los chicos en la calle, así que vamos a ver la manera se que ellos jueguen mas temprano». Por último expresó «nos gusta mucho el fútbol y que más es lo que queremos que tener a los chicos jugando, menos chicos en las calles y más chicos jugando dentro de una cancha». Las categorías este año serán 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018 y 2019, asimismo jugarán los «mosquitos» que son participativos son de la categoría 2020/2021, al tiempo que en la categoría mujeres habrá 8 equipos.