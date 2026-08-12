SE RESTABLECE EL SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE CAÑUELAS Y SAN MIGUEL DEL MONTE

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Como resultado de las gestiones conjuntas encabezadas por la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y el intendente de San Miguel del Monte, José Castro, y de la respuesta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró alcanzar un acuerdo que permitirá restablecer las frecuencias del transporte público entre ambos distritos mediante la Línea 502, servicio comunal de Cañuelas operado por la empresa Expreso Liniers S.A.

La semana pasada, en el marco de esta problemática, Fassi y Castro mantuvieron una reunión en el Palacio Municipal de Cañuelas, donde analizaron la situación del transporte regional y coincidieron en la necesidad de articular gestiones ante la Provincia para garantizar la conectividad entre ambos distritos.

Del encuentro participaron también el secretario de Gobierno de Cañuelas, Mauricio Petre; el secretario de Gobierno de San Miguel del Monte, Matías Basamello; y el secretario de Desarrollo Económico de ese distrito, Silvio Ilarragorri.

Durante la reunión se evaluó especialmente la situación generada por la interrupción del servicio de la Línea 88 hacia San Miguel del Monte, que afectó la movilidad de vecinos, trabajadores y estudiantes. En ese contexto, se analizó la posibilidad de consolidar como alternativa el servicio que de manera transitoria venía prestando la Línea 502 de Cañuelas, extendiendo su cobertura para atender también la demanda de pasajeros de Monte y Abbott, además de La Noria.

Como continuidad de estas gestiones, el intendente José Castro mantuvo posteriormente una reunión con autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, instancia en la que se avanzó en el acuerdo necesario para restablecer las frecuencias entre Cañuelas y San Miguel del Monte a través de la Línea 502.

La resolución fue posible a partir del trabajo coordinado entre ambos municipios y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, a través del Ministerio de Transporte que conduce Martín Marinucci

De esta manera, la Línea 502, servicio comunal de Cañuelas operado por Expreso Liniers S.A., permitirá sostener nuevamente una conexión regular entre ambos distritos y brindar una alternativa de transporte para vecinos, trabajadores y estudiantes de la región.

Los municipios de Cañuelas y San Miguel del Monte continuarán trabajando de manera articulada con el Gobierno provincial para garantizar la conectividad regional y dar previsibilidad a los usuarios del transporte público.