“Silencios y Voces” celebra 12 años de cultura en Cañuelas.

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El Café Literario festejará su aniversario este sábado a las 18 en la Biblioteca Popular Sarmiento, con presentaciones literarias, fotografía, música y un espacio abierto a la participación de la comunidad. La entrada será libre y gratuita.

Por Martín Aleandro

El Café Literario “Silencios y Voces” celebrará este sábado sus 12 años de trayectoria con un encuentro especial en la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de Cañuelas, ubicada en Lara y 25 de Mayo. La actividad comenzará a las 18 horas y reunirá a escritores, artistas y vecinos en una jornada dedicada a la literatura y las distintas expresiones culturales.

Coordinado por Susana Frasseren, Nicolás Cornador y Claudia Colombo, el espacio se ha consolidado a lo largo de más de una década como un punto de encuentro para quienes disfrutan de la lectura, la poesía y la creación artística. Con una propuesta abierta y participativa, el Café Literario continúa promoviendo el intercambio cultural y ofreciendo un escenario tanto a autores de trayectoria como a nuevas voces de la comunidad.

Uno de los momentos destacados de la celebración será la presentación del libro Soluciones para días sin problemas, primera obra literaria del realizador audiovisual y escritor cañuelense Leonardo Bianchini, publicada por Metrópolis Narrativas. El autor, reconocido también por su premiado cortometraje Día de pago, acompañará la presentación con una exposición de fotografías de su autoría.

La jornada incluirá además lecturas de textos, poesía, intervenciones musicales y un micrófono abierto, una de las características distintivas de este ciclo, que invita a los asistentes a compartir sus propias producciones y experiencias artísticas.

Con doce años de historia, “Silencios y Voces” reafirma su lugar dentro de la vida cultural de Cañuelas, manteniendo vivo un espacio donde la palabra, el arte y el encuentro entre vecinos son protagonistas.

La celebración se realizará este sábado a las 18 horas, en la Biblioteca Sarmiento, con entrada libre y gratuita.