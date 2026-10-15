Susana Cattaneo, bicampeona mundial de taekwon-do

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La deportista cañuelense conquistó dos títulos en la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF, disputada en Benidorm, España. Se consagró campeona en formas y lucha por equipos en la categoría senior, sumando nuevos logros a sus 32 años de trayectoria en las artes marciales.

Por Oscar H. H. – @oscarhh10

La cañuelense Susana Cattaneo volvió a dejar su huella en el taekwon-do internacional al consagrarse bicampeona mundial en la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF, desarrollada en la ciudad de Benidorm, España. La deportista obtuvo dos títulos en la categoría senior, en las modalidades de formas por equipos y lucha por equipos, sumando así nuevos reconocimientos a una extensa trayectoria dedicada a esta disciplina.

Luego de su participación en el Campeonato Sudamericano de Lima, Perú, Cattaneo afrontó un nuevo desafío internacional, representando a la Argentina y a la ciudad de Cañuelas frente a competidores de distintos países.

En diálogo con CañuelasYa, la flamante campeona mundial compartió sus sensaciones tras la competencia: «Estuve participando en la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF representando a la Argentina y a mi ciudad, Cañuelas. Fue un orgullo enorme volver a competir en un mundial, siendo que la última vez fue en 2024».

Al referirse a lo vivido en España, destacó el esfuerzo y la preparación necesarios para alcanzar este tipo de resultados. «Fue una experiencia increíble, tanto en lo deportivo como en lo personal. Detrás de cada competencia hay muchísimos años de trabajo, preparación, sacrificio y dedicación».

En ese sentido, expresó su satisfacción por los títulos obtenidos: «Tuve la alegría de consagrarme campeona del mundo en formas por equipo y lucha por equipo en la categoría senior. Son logros que representan no solamente el esfuerzo de una competencia, sino toda una vida dedicada a este arte marcial».

Una competencia de alto nivel internacional

Consultada sobre el nivel deportivo que encontró durante el certamen, Cattaneo resaltó la exigencia de una competencia que reunió a representantes de diferentes países.

«El nivel internacional fue altísimo, con competidores de diferentes países, mucha preparación técnica y un gran compromiso deportivo. Estas competencias te permiten medirte con atletas de primer nivel, aprender y seguir creciendo. También reafirman la importancia del trabajo en equipo y de la preparación constante», señaló.

Los resultados alcanzados en Benidorm representan un nuevo capítulo en una carrera deportiva marcada por la perseverancia, la disciplina y la participación en importantes competencias nacionales e internacionales.

Más de tres décadas dedicadas al taekwon-do

La historia de Susana Cattaneo con las artes marciales comenzó cuando tenía apenas 8 años. Sus primeros pasos fueron en Chai Do Kwan y, a los 11, inició su camino en el taekwon-do, disciplina a la que lleva dedicados 32 años de trayectoria.

Actualmente, además de continuar compitiendo, es profesora de Educación Física, instructora internacional V Dan y dirige su propia escuela de artes marciales en Cañuelas, donde transmite sus conocimientos y experiencias a nuevas generaciones.

«Hoy, además de competir, soy profesora de Educación Física e instructora internacional V Dan y llevo 25 años enseñando. Para mí, el taekwon-do no es solamente un deporte, es una forma de vida, una escuela de valores y una herramienta para formar personas», manifestó.

Su compromiso con esta disciplina trasciende los resultados deportivos, ya que encuentra en la enseñanza una manera de compartir los valores que la acompañaron a lo largo de su carrera.

El esfuerzo detrás de las medallas

En el tramo final de la entrevista, la campeona mundial dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron durante su preparación y participación internacional.

«Quiero agradecer a mi familia, alumnos y sus familias, a mi maestro y a quienes me acompañaron, y a todas las personas e instituciones que hicieron posible este camino. Detrás de una medalla hay mucho esfuerzo, horas de entrenamiento, viajes, trabajo y también una gran red de personas que te sostiene», expresó.

Cattaneo también destacó la importancia de poder compatibilizar su actividad deportiva con sus responsabilidades personales, familiares y profesionales.

«También quiero destacar que soy mamá de Francesca, dirijo mi propia escuela marcial en Cañuelas, continúo trabajando y enseñando mientras persigo mis objetivos deportivos. Creo que es importante transmitir que se puede luchar por los sueños sin dejar de lado las responsabilidades y los afectos», sostuvo.

Finalmente, dejó una reflexión que resume el significado de este nuevo logro en su carrera:

«Representar a la Argentina y a Cañuelas en una Copa del Mundo y regresar con dos títulos mundiales es un orgullo enorme y, sobre todo, es una motivación para seguir creciendo, enseñando y demostrando que nunca hay que dejar de trabajar por aquello que uno ama».

Con dos nuevos títulos mundiales, Susana Cattaneo reafirma su vigencia deportiva y continúa llevando el nombre de Cañuelas a lo más alto del taekwon-do internacional, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación, esfuerzo y superación.