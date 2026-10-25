Taekwondo: Melina Da Fonseca busca apoyo para representar a la Argentina en los Juegos Mundiales.

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La deportista cañuelense de 24 años se prepara para competir en noviembre en Montevideo, Uruguay, en la segunda edición de los Juegos Mundiales de Taekwondo. Entrena seis días a la semana y organiza una rifa para afrontar los gastos del viaje, alojamiento e inscripción. Con el sueño de representar al país, apela a la solidaridad de la comunidad y al acompañamiento de posibles sponsors para hacer realidad su participación.

Por:@oscarhh10 | CañuelasYa

La pasión, el esfuerzo y la perseverancia son parte de la vida de Melina Da Fonseca, una joven deportista de Cañuelas que sueña con representar a la Argentina en los segundos Juegos Mundiales de Taekwondo, que se disputarán durante noviembre en Montevideo, Uruguay.

A sus 24 años, Melina es cinturón negro y lleva más de una década dedicada a esta disciplina. Sin embargo, para concretar su participación en la competencia internacional necesita reunir los fondos que le permitan afrontar los gastos de traslado, alojamiento e inscripción.

Con ese objetivo, puso en marcha una rifa solidaria y busca el apoyo de comercios, empresas y vecinos que quieran acompañarla en este importante desafío deportivo.

En diálogo con CañuelasYa, la joven expresó su entusiasmo por la posibilidad de competir en el exterior y explicó las dificultades económicas que implica participar en una disciplina amateur.

«Quiero cumplir con mi gran sueño, que es poder viajar a Uruguay a los segundos Juegos Mundiales de Taekwondo. Necesito costearme todo: el viaje, el hotel y la inscripción, porque todos sabemos que este deporte es amateur», señaló.

Una pasión que comenzó a los 11 años

La historia de Melina con el taekwondo comenzó cuando apenas tenía 11 años, de la mano del profesor Gabriel Floriani, quien continúa siendo su maestro y acompañándola en su formación deportiva.

Al recordar sus primeros pasos, contó con una sonrisa cómo surgió su acercamiento a esta disciplina.

«Amo el taekwondo. Desde los 11 años que lo practico. Crecí en una familia rodeada de hombres, tengo dos hermanos varones y siempre estaba peleándome con ellos por distintos temas. Un día mi mamá me dijo: ‘Te voy a llevar a taekwondo'», recordó.

Aquella decisión familiar terminó marcando su vida. Desde entonces, encontró en este deporte una verdadera pasión que la llevó a entrenar, superarse y participar en numerosas competencias.

A lo largo de su trayectoria, Melina intervino en torneos internos, certámenes realizados en la Ciudad de Buenos Aires y distintas competencias del interior del país, incluyendo presentaciones en Mar del Plata.

Entre sus experiencias más destacadas figura su participación en el Campeonato Sudamericano de Taekwondo disputado en Salta en 2022, además de otras competencias desarrolladas durante 2023 en la Costa Atlántica, donde logró buenas actuaciones.

Cada torneo representó una oportunidad para sumar experiencia y fortalecer su preparación, con la mirada puesta en alcanzar desafíos cada vez más importantes.

Entrenamiento y sacrificio para llegar al Mundial

Con la posibilidad de competir en Montevideo cada vez más cerca, Melina intensificó su preparación física y técnica.

Su rutina incluye entrenamientos durante seis días a la semana, con jornadas de doble turno y trabajos complementarios de fortalecimiento muscular en el gimnasio.

«Entreno seis días a la semana en doble turno y hay dos días que complemento con gimnasio para fortalecer los músculos. Lo hago con toda la ilusión y con todas las ganas, porque este deporte es mi gran pasión», explicó.

La joven sabe que representar a la Argentina en una competencia internacional constituye una oportunidad muy importante en su carrera deportiva. Por eso, dedica gran parte de su tiempo a prepararse y llegar en las mejores condiciones posibles.

Sin embargo, además del esfuerzo deportivo, debe afrontar otro desafío: conseguir los recursos económicos necesarios para concretar el viaje.

Una rifa solidaria para cumplir su sueño

Ante la falta de recursos suficientes para cubrir todos los gastos, Melina decidió impulsar una campaña solidaria y organizar una rifa, cuya recaudación será destinada a financiar su participación en los Juegos Mundiales.

La respuesta de quienes ya colaboraron fue alentadora y, según contó, quedan pocos números disponibles.

«Estoy necesitando la ayuda de la gente. Para eso estoy organizando una rifa que ya empecé a vender. Gracias a Dios me quedan pocos números, así que con solo comprarme una rifa me ayudan muchísimo. También me pueden ayudar con algún sponsor que quiera apoyar este sueño», manifestó.

El acompañamiento de la comunidad resulta fundamental para que deportistas de disciplinas amateur puedan acceder a competencias internacionales, donde los gastos suelen quedar a cargo de los propios participantes.

En este caso, cada colaboración representa una oportunidad para que una joven de Cañuelas pueda llevar su esfuerzo y dedicación a un escenario mundial.

Cómo colaborar con Melina

Quienes deseen acompañar a Melina Da Fonseca en este desafío pueden colaborar mediante la compra de números de la rifa o brindando apoyo como sponsors para ayudar a cubrir los gastos del viaje, alojamiento e inscripción.

Las personas, comercios o empresas interesadas pueden comunicarse directamente con la deportista a través de su cuenta de Instagram: @melidafonseca01.

Con más de 13 años dedicados al taekwondo, Melina continúa entrenando con la misma pasión que la llevó por primera vez a una clase cuando era niña. Hoy, su objetivo es mucho más grande: llegar a los Juegos Mundiales, representar a la Argentina y llevar el nombre de Cañuelas a una competencia internacional.

Para conseguirlo, necesita que el esfuerzo que realiza cada día encuentre también el acompañamiento de una comunidad capaz de ayudarla a transformar su sueño en realidad.