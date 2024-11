TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN RUTAS NACIONALES.

Compartir

En la última semana, el área de Servicios Públicos llevó adelante diferentes tareas de mantenimiento en espacios de banquinas de las rutas 205. Dichos trabajos incluyeron recolección de residuos, limpieza, desmalezamiento y corte de pastos, entre otras.

En todos los casos, los trabajos se llevaron a cabo como respuesta a reclamos realizados por vecinos y usuarios de los corredores de ambas rutas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.

No obstante es importante destacar que en ambos casos se trata de rutas nacionales que pertenecen a la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, a quien corresponde la responsabilidad por el mantenimiento de las mismas, en forma directa o por medio de la empresa concesionaria.

Cabe aclarar que estas tareas, tanto de limpieza y recolección como de corte de pasto y mantenimiento de banquinas, no forman parte de los servicios habituales que presta el Municipio, y se efectuaron como respuesta a reclamos puntuales, lo que no implica para el Gobierno Municipal asumir una responsabilidad que le compete al Gobierno Nacional y a la empresa concesionaria que cobra peajes para financiar dichas contraprestaciones.