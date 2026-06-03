Teatro, humor y música: la agenda de junio llega con figuras nacionales a Cañuelas

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La cartelera incluye teatro de primer nivel y stand up con figuras reconocidas de la escena nacional.

El Teatro Cañuelas dio a conocer su programación para junio, con propuestas que combinan teatro y humor de la mano de destacados artistas argentinos.

La agenda comenzará el domingo 7 de junio con la presentación de «Placer de volver a verla», la consagrada obra protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes. Bajo la dirección de Manuel González Gil, la pieza propone un emotivo recorrido por los recuerdos, el amor y el paso del tiempo, a través de la historia de un reconocido dramaturgo que decide reencontrarse con una mujer clave de su pasado.

Por su parte, el sábado 13 de junio llegará al escenario local Connie Ballarini, una de las humoristas más populares del país. Con millones de seguidores en redes sociales y una destacada trayectoria en el stand up, presentará un espectáculo cargado de humor, anécdotas e interacción con el público. La función está destinada a mayores de 18 años.

De esta manera, el Teatro Cañuelas continúa acercando espectáculos de nivel nacional a la ciudad, ofreciendo opciones para quienes buscan disfrutar de una salida cultural sin salir del distrito.