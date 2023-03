Compartir

El Gobierno municipal a través de la Dirección de Deportes informa sobre un torneo de Beach Voley en el Parque de la Salud.

Dicha competencia está orientada para equipos femeninos y masculinos, cuenta con la organización de la Dirección de deportes municipal, podrán participar en las categorías Sub 14 (años 2009-2010-2011), Sub 16 (2007-2008) y Sub 18 (2005-2006), a desarrollarse en las instalaciones del Parque de la Salud, los días 4 y 5 de marzo.

La inscripción es gratuita y los participantes se pueden anotar hasta el viernes 3, el sábado arranca el torneo, a las 10 de la mañana y habrá como premios medallas e indumentaria.

Para informes e inscripciones se puede consultar al 2226478912 y a través de este link: https://forms.gle/6dv83txXm7LzZWmM6