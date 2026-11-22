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Sin libretos cerrados ni personajes acartonados, el animador apuesta a la improvisación, la autenticidad y la cercanía humana para transformar cada celebración en una experiencia compartida. Para Tute, la risa es un puente que conecta a las personas, tanto en cumpleaños infantiles como en reuniones empresariales y fiestas de adultos.

Por Martín Aleandro

En un tiempo donde las pantallas suelen monopolizar la atención en cualquier reunión, lograr que un salón entero se mire, juegue y ría al unísono es casi una proeza artesanal. Lejos de los esquemas rígidos de la animación tradicional o de los personajes acartonados, Tute propone un camino diferente: partir de la espontaneidad, interpretar la energía del público y utilizar la improvisación para transformar cada imprevisto en una oportunidad para el humor.

El artista, que eligió Cañuelas como lugar para vivir y formar su familia hace muchos años, ha construido una trayectoria basada en la autenticidad y la conexión con las personas. Su versatilidad le permite desenvolverse tanto en cumpleaños infantiles como en reuniones empresariales, celebraciones familiares y eventos nocturnos para adultos.

Con un estilo que él mismo define como freestyle, Tute encuentra en cada encuentro una oportunidad diferente para generar complicidad, integrar a los invitados y recuperar el placer de compartir un momento de diversión.

En esta entrevista con Cañuelas Ya, el animador habla sobre su oficio, la importancia de la improvisación, los límites del humor y esa capacidad de conectar con el público sin necesidad de interpretar un personaje.

Hacer reír suele asociarse inmediatamente con la infancia, pero animar una fiesta de adultos exige otra complicidad y otro manejo de los tiempos. ¿Cómo ajustás la energía, el humor y la distancia con el público cuando pasás de un cumpleaños infantil a un evento nocturno para grandes?

Bueno, yo desde que hago reír, desde que me dedico a esto, siempre me gustó el público adulto. Obviamente trabajé muchísimo con el público infantil, pero siempre apuntando a que el grande que estaba presente disfrute, se ría. Tengo mucha conexión con la gente, no importa la edad: con el público infantil, con el público adulto.

Obviamente, lo que hago para el público infantil no es lo mismo que hago para el público adulto y viceversa, pero está ligado a lo mismo, ¿no? A esa cosa de transmitir energía, de contagiar y de hacer que la gente se ría. Todo va por ahí. Mi idea siempre es que disfruten, se rían y se integren. Esa es la idea principal.

A diferencia del humorista tradicional que busca el remate brillante, muchas veces el humor se construye desde el error, la torpeza y la mirada honesta hacia el otro. ¿Qué lugar ocupa la improvisación frente a lo que «sale mal» en vivo y cómo transformás un imprevisto del evento en el mejor momento del show?

Yo siempre digo que lo que hago es freestyle. A mí me gusta mucho el humor de lo que pasa, de lo que veo. Yo estoy tirando un chiste, pensando en el siguiente, viendo alguna situación del lugar o del evento en el que esté.

Para mí es fundamental eso. Hace que un evento sea completamente distinto, aunque el público haya sido el mismo en alguna situación, ¿me explico?

Para mí la improvisación con lo que pasa es fundamental. Y siempre digo que todo lo que pasa es productivo para el show, siempre. Nunca hay un tiempo muerto, nunca hay algo que sea negativo realmente. Todo tiene una salida para la diversión.

Tu trabajo depende de romper la cuarta pared y hacer que la gente participe sin sentirse expuesta o incómoda. ¿Cómo detectás hasta dónde avanzar con un invitado tímido y cuál es tu límite para que la interacción sea siempre un juego compartido y nunca una burla?

Creo que es fundamental, y es ley para mí, que el que está presente en un evento tiene que disfrutar. No se puede sentir expuesto ni burlado.

Para mí es fundamental que el que está presente pueda participar. Yo soy como un termómetro: veo a quién llegarle, hasta dónde ir, porque trabajo con la energía. Entonces me doy cuenta de quién no quiere ni que me le acerque a hablar, por una cuestión de que es tímido o lo que sea.

Creo que eso también te lo va dando el tiempo. Yo sinceramente no tengo ningún personaje. Soy yo mismo con el público que sea: infantil o adulto, en una empresa o en una casa, para 20 personas, para 100 o para 200.

No tengo algo armado, no es que voy con un personaje. Entonces creo que sé leer esas situaciones y también sé leer un poco a la gente.

Detrás de cada artista suele haber un personaje que, paradójicamente, deja ver lo más genuino del intérprete. En tu caso, ¿qué lugar ocupa ese personaje y cuánto hay de vos mismo en cada presentación?

Creo que no tengo un personaje porque yo, principalmente arrancando desde la ropa, por ejemplo, tengo unos trajes muy locos y me visto así, muy colorido, para mi show, pero también me visto así de civil. No con ese traje, pero sí con colores, histriónico, loco, colorido.

Y sinceramente no es que tengo un personaje, porque yo descubrí que lo que hacía con mi familia, con mis amigos en un asado, en un laburo o lo que sea, era lo que hago hoy en día.

O sea, yo trataba de hacer reír a mi vieja, trataba de hacer reír a mi hermano, a mis amigos. Siempre era el que llamaba la atención.

Y bueno, descubrí que eso era lo que me gustaba: que la gente disfrute y se ría. Y la guita, en un momento, pasó a ser consecuencia de hacer lo que me apasionaba. Ni siquiera es que lo hice pensando en la plata. Y bueno, todo se fue dando.

Hoy los eventos compiten constantemente con la atención fragmentada de los celulares y la ansiedad por registrar todo para las redes. ¿Qué herramientas encontrás fundamentales para lograr que chicos y grandes suelten el teléfono y vuelvan a disfrutar del presente?

Yo creo que absolutamente depende, valga la redundancia, de la conexión. De la conexión con el público, de esta cosa de llegarles y de que la gente quiera estar escuchando, de que la gente quiera seguir viendo qué va a pasar.

Yo creo que depende de eso, de poder conectar realmente con la gente. He visto artistas, he visto gente hacer el show y, bueno, para mí es fundamental, antes de la estructura del show, esta cosa de saber llegarle a la gente.

Para mí, si eso pasa, es fundamental. Después todo viene. La gente no va a querer agarrar el teléfono, ¿me explico? Pero tiene que ver con eso, con la conexión con la gente y este intercambio lindo que pasa.

Yo me introduzco en la familia, me introduzco en la fiesta, soy uno más. Trato de irme abrazándome con la gente, a ese nivel.

Obviamente que la guita es importante, insisto, pero yo quiero que termine el show y me digan: «Estuvo increíble, la pasé re bien, me re divertí, qué bueno».

O que me escriban después, o que quede una conexión, que me sigan en las redes sociales y me comenten en la historia que subí contando dónde estuve, y que me pongan: «Yo estuve, qué bueno que estuvo».

Eso para mí es buenísimo.