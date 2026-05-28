Udaondo se une por Valentina: folklore, solidaridad y esperanza en una peña benéfica.

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El próximo domingo 7 de junio, la localidad de Gobernador Udaondo volverá a demostrar que en los pueblos pequeños la solidaridad siempre encuentra la forma de hacerse gigante. Desde el mediodía, la sede de la Unión Vecinal será escenario de una gran peña benéfica organizada para acompañar a Valentina LaBelle, una niña que atraviesa un tratamiento contra la leucemia en la ciudad de La Plata.

Por: @oscarhh10

La jornada reunirá música, danza, servicio de cantina y el abrazo colectivo de toda una comunidad que decidió ponerse de pie para ayudar. La entrada tendrá un valor de $3000 y todo lo recaudado a través de las entradas, rifas y mesa dulce será destinado a la familia de Valentina.

Desde cañuelasya.com dialogamos con Eduardo Rodríguez, recitador, animador y uno de los impulsores de la iniciativa, quien explicó cómo nació esta movida solidaria.

“La peña surge porque Valentina es hija de un hijo de Udaondo, por decirlo de alguna manera. Ella está atravesando un tratamiento muy duro en La Plata y sentimos que teníamos que hacer algo para acompañar a la familia”, expresó emocionado.

Rodríguez también destacó la enorme respuesta de los artistas de la región: “Estoy en el ambiente del folklore y empecé a convocar músicos y grupos de danza. La verdad es que la respuesta fue increíble. Más de 20 grupos dijeron presente de manera totalmente solidaria”.

Además de los espectáculos, durante la peña se realizará la rifa de un cordero y también de una “casita infantil” donada especialmente para colaborar con la causa. Eduardo agradeció especialmente a Walter Saucedo por esa donación, a “Pocha” Sívori por el cordero, al delegado municipal, a las familias que colaboran y, sobre todo, a la familia de Valentina “por permitir que podamos ayudarlos en este momento tan difícil”.

El servicio de cantina quedará a beneficio del club, que cedió sus instalaciones para realizar el evento, mientras que el resto de lo recaudado será íntegramente para acompañar el tratamiento y los gastos que afronta la familia.

Quienes no puedan asistir pero quieran colaborar, pueden hacerlo mediante el alias:

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A nombre de Rocío Belén Morales.

Los artistas que dirán presente

La peña contará con la participación de grupos de danza, cantores folklóricos y artistas de distintos puntos de la región. Entre ellos estarán Grupo Trafull (Las Flores), Grupo de Danzas Yanquetruz (Monte), Los Renacidos (Monte), Ángel González, Marcelo Juliani y Julieta Banach, Matías Monjes, La Vuelta Folk, La Telesita, Flor Martínez, Ramiro Ramos, Edu David, Juampi y Mauri, Miguel Olguín, el Taller Folklórico de Adultos del ICC, la Agrupación Folclórica del ICC, Los Amigos del Chamamé, el Grupo El Restaurador y los propios Eduardo Rodríguez y Diego Sánchez.

Todo se desarrollará en el Club Unión Vecinal, ubicado en Ruta 16 y calle Saiz, en Gobernador Udaondo.

Será mucho más que una peña. Será una tarde donde la música, la danza y la solidaridad se unirán para recordarle a Valentina y a su familia que no están solos.