Un nuevo espacio para encontrarnos: quedó inaugurado el Parque Papa Francisco

En una tarde cargada de simbolismo y espíritu comunitario, Cañuelas sumó un nuevo espacio público pensado para el encuentro, el juego y la convivencia: el Parque Papa Francisco. La inauguración coincidió con el aniversario del nacimiento del Sumo Pontífice argentino y reunió a instituciones, clubes, deportistas y vecinos, en un clima de celebración y balance de fin de año.

El parque, emplazado sobre una superficie superior a los 16.000 metros cuadrados, cuenta con canchas deportivas, juegos infantiles y amplios espacios verdes, concebidos como un punto de reunión para familias, jóvenes y adultos. Un lugar abierto, donde el deporte, la recreación y la vida al aire libre se cruzan con valores de comunidad y cercanía.

Durante el acto, la intendenta Marisa Fassi se refirió al sentido profundo del espacio y al mensaje que inspira su nombre. “Nuestro Papa decía que era necesario construir puentes en un mundo que levanta muros, y este parque es justamente eso: un lugar de encuentro, de familia y de disfrute”, expresó, en referencia a la figura de Francisco.

En esa misma línea, destacó el rol que cumplen las instituciones locales en la vida cotidiana del distrito. “El crecimiento de Cañuelas tiene mucho que ver con el trabajo silencioso de clubes y organizaciones que contienen y acompañan a nuestros pibes y pibas”, señaló, subrayando el valor social del deporte y la participación comunitaria.

Deporte, inclusión y trabajo con las instituciones

La jornada también fue escenario de la firma de convenios de comodato con instituciones deportivas del distrito, una herramienta que permite fortalecer el trabajo territorial y garantizar espacios para el desarrollo de actividades sociales y deportivas.

Desde los clubes se valoró especialmente la posibilidad de contar con un lugar propio para que chicos y chicas puedan entrenar, competir y, sobre todo, sentirse contenidos. En ese marco, representantes de las entidades destacaron que estos espacios “no solo forman deportistas, sino personas”, reforzando la idea del deporte como puente de inclusión.

Reconocimientos que reflejan el esfuerzo colectivo

Durante el acto se realizó un reconocimiento institucional a clubes históricos de la ciudad por su trayectoria y aporte permanente a la comunidad, entre ellos el Club Juventud y el Club Cañuelas, pilares del deporte y la vida social local.

Asimismo, fueron distinguidos deportistas que representaron a Cañuelas en los Juegos Bonaerenses, obteniendo medallas y destacadas actuaciones en distintas disciplinas como atletismo, vóley, taekwondo, pádel, patín y deportes tradicionales. Cada reconocimiento fue un reflejo del esfuerzo personal, el acompañamiento de entrenadores y el compromiso familiar.

Antes del cierre, Fassi llamó a reforzar los lazos solidarios y el compromiso colectivo. “Tenemos que seguir tendiendo la mano al que lo necesita y abrazarnos como comunidad”, expresó.

La inauguración del Parque Papa Francisco concluyó con una foto colectiva y la sensación compartida de estar abriendo un nuevo espacio para encontrarse. Un cierre de año que deja huella, donde el deporte, la comunidad y la esperanza encontraron su lugar en un nuevo rincón de Cañuelas.