Universidad Nacional de Hurlingham: 24 cañuelenses completaron los estudios de la carrera de Licenciatura en Educación.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi encabezó este lunes el acto de egreso de 24 estudiantes locales que completaron sus estudios en la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). La iniciativa, fruto de un convenio entre la UNAHUR y la Municipalidad de Cañuelas, ha permitido por primera vez en la historia cursar de forma gratuita esta licenciatura en la localidad. Durante el acto, también se renovó el convenio que permite la continuidad de dicha oferta académica durante los próximos dos años.

Cabe destacar que la carrera estuvo diseñada como una complementación curricular dirigida a personas con título de profesor/a, y tuvo una duración que osciló entre uno y dos años, lo que permitió el desarrollo de varias cohortes de graduados y graduadas.

La ceremonia de graduación se llevó adelante en el salón Cañuelas Sousset, donde también estuvieron presentes el diputado del Parlasur, Gustavo Arrieta, el vicerrector de la UNAHUR Walter Wallach, la directora de la Licenciatura en Educación Cecilia Cerrotta, y la Coordinadora de la Licenciatura en Educación a Distancia Marió Vázquez Gamboa. Además se hicieron presentes los consejeros escolares a nivel local, concejales, funcionarios municipales y representantes de diversas instituciones educativas.

Al momento de tomar la palabra, la intendenta Marisa Fassi felicitó a los graduados y agradeció el firme apoyo que hay hacia la educación en la región. “Recuerdo cuando comenzamos con este sueño de que Cañuelas sea Polo Educativo de la región. Hoy tenemos todos los días jóvenes que vienen a estudiar a Cañuelas. De Lobos, de Las Heras, de Monte, de Marcos Paz, para nosotros es un orgullo. Por eso, seguimos militando desde el amor y la vocación por la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado”, destacó Marisa.

Además, la jefa comunal destacó los logros educativos de la comunidad e hizo hincapié en la importancia de la educación y el trabajo para el futuro. “Entendemos a la educación como motor de futuro, de desarrollo, y el trabajo como el gran articulador social. Dos pilares fundamentales”, afirmó.

Los graduados de la Licenciatura en Educación son: Almirón, Vilma Carmen; Alves, Andrea Anahi; Avogadro, Antonella Clarisa; Bolaño, Natalia Soledad; Cáceres, Gilda Isabel; Cardozo Benítez, Sonia; Curti, Cynthia Marina; De Barros Cavaco, Sandra; Diaz, Fabián Alberto; Escobar, Carla Eliana; Hernández, Micaela Anahí; Krasnov, Daiana Silvia; Moreira, Graciela Beatriz; Moreyra, Alejandra Mariana; Nemiña, María Ayelén; Ocampo, Jacqueline Beatriz; Olivera, Walter Javier; Perrotat, Rosana; Ponce, Griselda; Rojas, Laura; Ruppel, Mariana Mabel; Schenone, Natalia Angela; Schubert, Maria Claudia y Tálamo, María Alejandra.

Durante el egreso, estudiantes de la Licenciatura tomaron la palabra y destacaron la adaptación del estudio a distancia y agradecieron la calidad educativa recibida. “La universidad tiene que ser masiva y de calidad, si no, no sirve. No hay universidad buena, de calidad, si no es para todos”, manifestaron.

Asimismo, durante el acto también se renovó el convenio que permite la continuidad de la Licenciatura en Educación en Cañuelas. El convenio de cooperación recíproca entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Hurlingham reafirma el compromiso de ambas partes para promover la educación universitaria y contribuir al desarrollo económico, social, cultural y educativo de la región.

En ese sentido, el Municipio de Cañuelas proporcionará un espacio físico para el desarrollo de carreras bajo modalidad virtual de la UNAHUR. Mientras que la Universidad aportará docentes y contenidos contemplados en el convenio. Asimismo, el Gobierno Municipal financiará costos de movilidad, viandas de comidas, instalación de la sede y el plantel docente. Dicho convenio tendrá una duración de dos años e iniciará su ciclo en marzo del corriente año.

Al tomar la palabra, el vicerrector de la Universidad de Hurlingham Walter Wallach felicitó a los alumnos y alumnas por el esfuerzo y dedicación. “Hicieron un esfuerzo, estudiaron, trabajaron, leyeron, discutieron, escribieron, todo eso y poder coronar ese esfuerzo en el momento este de recibir un diploma, un título algo que testimonia y que da cuenta de ese esfuerzo merece una felicitación enorme”, destacó.

Wallach agradeció al Municipio por el trabajo conjunto: «fundamentalmente por la decisión, porque la posibilidad de que hubiera una propuesta de universidad nacional gratuita en Cañuelas tuvo que ver con un esfuerzo del Municipio, con una decisión, con una presencia que también agradecemos enormemente», concluyó.