Uribe Fútbol Club y su crecimiento sostenido.

Entre el doble logro en la Liga Lobense —campeón Sub 25 y campeón de Primera— y el sueño de disputar el Torneo Amateur de AFA en busca del ascenso a la Primera C, así se presenta la actualidad del Uribe Fútbol Club.

En el último tiempo emigraron 10 jugadores, mientras que 350 futbolistas llegaron para realizar pruebas. De ellos, 115 quedaron incorporados al proyecto deportivo.

Por estos y otros temas, desde cañuelasya.com dialogamos con Mauricio Senas, presidente de la institución.

Por: @oscarhh10

¿El 2025 fue el mejor año en la vida del Uribe FC?

—Sí, sí. En todas las líneas. En lo que respecta a infraestructura y a los objetivos que nos planteamos y buscamos alcanzar, sin dudas fue el mejor año.

¿Uribe FC es solo fútbol?

—El club fue creado para el fútbol, pero hoy llevamos el nombre de Club Social y Deportivo Uribelarrea. La idea es ir sumando, de a poco, otras disciplinas. Actualmente contamos con canchas de pádel; en su momento se pensó en incorporar hockey, y la intención es seguir agregando deportes que amplíen la institución y le den más posibilidades al pueblo.

¿Tiene socios el Uribe FC?

—Estamos trabajando en eso. Hace poco obtuvimos la personería jurídica y hay mucha gente que quiere asociarse. Vamos avanzando en ese camino.

¿Cuántas personas forman parte del club?

—Entre personal, cuerpo técnico y jugadores somos alrededor de 60 personas.

¿Qué proyectos edilicios tienen en carpeta?

—Los proyectos incluyen la construcción de una zona de gimnasio y un restaurante. Las canchas de pádel ya están terminadas y el buffet se encuentra funcionando.

¿Hoy entrenan en la cancha de Coreano de Lobos?

—Sí, sí. En distintas canchas del predio de Coreano están entrenando 115 jugadores. Tenemos aproximadamente 25 futbolistas por categoría: Sub 19, Sub 25 y Primera.

Utilizamos esas canchas porque cuentan con cinco campos disponibles y, al tener tantos jugadores, es fundamental disponer de esa infraestructura.

¿El crecimiento de Uribe fue muy vertiginoso?

—Sí. Cuando nos hicieron esta propuesta sabíamos que podía suceder. Nosotros, que estamos desde hace varios años, lo veíamos venir, pero en este último año el crecimiento fue muy marcado. Uribe FC se transformó en una cantera de chicos que buscan su oportunidad. Para nosotros, este último año el club creció muchísimo.

¿Los jugadores que fueron campeones y emigraron a otros clubes dejan dinero a la institución?

—Es un proyecto que maneja Uribe FC: formar jugadores y darles la posibilidad de crecer como profesionales. En algún momento el club puede verse beneficiado por todo ese proceso.

¿A futuro esos jugadores podrían dejar ingresos económicos a través de un pase?

—Sí, sí. Exactamente.

¿Qué desafíos trae el 2026?

—Arrancamos con pruebas de jugadores. Llegaron a pasar 350 futbolistas, algo que superó todas las expectativas. Vinieron de Zona Sur, La Plata, Merlo, Lobos, Cañuelas… Es como que se escucha el nombre Uribe y saben que acá van a sumar experiencia.

Del plantel superior se fueron 10 jugadores y el equipo se desarmó bastante, por eso estamos rearmándolo. Además, está el objetivo de disputar el Torneo Amateur, categoría previa a la Primera C de AFA.

¿Para jugar el Amateur falta la confirmación?

—Faltan algunos detalles. Se está trabajando en eso; lo está llevando adelante el director deportivo y viene avanzando bastante bien. Solo resta la confirmación final.

¿Cuándo comenzaría el torneo?

—Aparentemente podría comenzar en marzo o abril, aunque todavía no hay confirmación oficial. El año pasado comenzó en marzo y avisaron apenas dos semanas antes. Es un torneo muy lindo para competir y proyectarse hacia la Primera C.