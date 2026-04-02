Cañuelas recordó a los héroes de Malvinas en una emotiva vigilia en Plaza Belgrano.

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Veteranos, autoridades y vecinos participaron del homenaje al cumplirse 44 años de la guerra. Hubo toque de silencio y ofrenda floral en un acto cargado de memoria y reconocimiento.

En la Plaza Manuel Belgrano de Cañuelas se llevó a cabo la tradicional vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años de la gesta de 1982. La jornada reunió a Veteranos de la ciudad, instituciones y vecinos que se acercaron para rendir homenaje en un marco de respeto y emoción.

La actividad se desarrolló alrededor del monumento emplazado en la plaza, donde tuvo lugar el momento central del homenaje con el toque de silencio y la colocación de una ofrenda floral. La intendenta Marisa Fassi acompañó a los ex combatientes, junto con el vicepresidente del PARLASUR, Gustavo Arrieta, además de funcionarios, concejales y consejeros escolares.

Debido a las condiciones climáticas adversas, no pudo realizarse el acto protocolar previsto. Sin embargo, la vigilia se sostuvo como un espacio de encuentro y memoria, reafirmando el reconocimiento de la comunidad a los veteranos y a quienes dieron su vida en el conflicto del Atlántico Sur.

Tras el acto, la intendenta destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva y expresó que “Malvinas es memoria, es presente y es una causa nacional que seguimos defendiendo con respeto y compromiso”, subrayando además el acompañamiento permanente a los veteranos de Cañuelas.

En el transcurso de la semana se realizará un acto conmemorativo especial al cumplirse 20 años de la creación del monumento, reforzando su valor como sitio de memoria colectiva y homenaje permanente a los héroes de Malvinas.