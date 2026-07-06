Vacaciones de Invierno: el Cine Teatro Cañuelas presenta una cartelera repleta de espectáculos para toda la familia

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Con una variada programación de musicales, personajes infantiles y propuestas interactivas, el Cine Teatro Cañuelas ofrecerá durante las vacaciones de invierno una agenda pensada para que grandes y chicos disfruten de tardes llenas de diversión, música y aventuras.

El receso invernal llegará con una nutrida cartelera en el Cine Teatro Cañuelas, que abrirá sus puertas para recibir a reconocidos espectáculos infantiles entre el 20 y el 31 de julio. Habrá musicales inspirados en personajes clásicos, aventuras llenas de acción, shows musicales y propuestas para compartir en familia.

La programación comenzará el lunes 20 de julio con dos funciones. A las 15 horas se presentará «El Bosque Encantado 2026», un musical que invita a recorrer un mundo de magia, canciones y personajes inolvidables junto a dos hermanas y su inseparable amigo muñeco de nieve. Más tarde, a las 17 horas, llegará «Sónico Recargado», donde Sonic, Tails y sus amigos deberán enfrentarse a Shadow y Eggman en una aventura interactiva en la que el público será parte de la historia.

El miércoles 22 de julio, desde las 16:30, será el turno de «El Club de los Capibaras», un espectáculo con 35 muñecos gigantes, coloridos personajes, música en vivo y un gran despliegue visual pensado para disfrutar en familia.

La agenda continuará el jueves 23 de julio, a las 16 horas, con «El Explorador 2026», una propuesta que combina canciones, humor y enseñanzas en un recorrido lleno de aventuras para despertar el niño interior de grandes y chicos.

El viernes 24 de julio, también a las 16 horas, se presentará Piñón Fijo con «Piñón Fijo es mi nombre», un show renovado que repasará sus canciones más conocidas, humor y momentos emotivos, en el regreso de uno de los artistas infantiles más queridos del país.

Sobre el cierre de las vacaciones, el jueves 30 de julio, a las 15 horas, llegará «Poder K-Pop», un espectáculo musical que combina coreografías, canciones y un mensaje sobre la amistad, la confianza y el trabajo en equipo.

Finalmente, el viernes 31 de julio, desde las 16 horas, se presentará «Una Mágica Amistad 2026 – El Musical», una propuesta inspirada en el universo de las redes sociales y el K-Pop, donde el público podrá cantar, bailar e interactuar con los personajes durante una historia llena de música y sorpresas.

Con opciones para todas las edades, el Cine Teatro Cañuelas volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro durante las vacaciones de invierno, ofreciendo una programación especialmente pensada para disfrutar en familia y vivir una experiencia inolvidable.