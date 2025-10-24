Valentina Fernández se adueñó del KAME y sueña con seguir ligada al automovilismo.

Compartir

La piloto de Cañuelas brilló en Marcos Paz al quedarse con la categoría 150 clase “B” del Karting Metropolitano. A sus 18 años, ya planea su futuro en la ACTC como Comisario Deportivo.

Valentina Fernández ya dejó de ser una promesa. La piloto de Cañuelas se lució en el Karting Metropolitano (KAME) de Marcos Paz y se quedó con el primer puesto en la categoría 150 clase “B”, la segunda más competitiva de la división, donde compiten pilotos de todas las edades y con gran nivel. Con su desempeño, ya se prepara para iniciar la carrera de Comisario Deportivo en la Asociación de Corredores, con el firme propósito de continuar vinculada al mundo del automovilismo.

Con apenas 18 años, Fernández volvió a demostrar su talento en la fecha 8 del campeonato —cuando aún restan tres jornadas por disputarse— y dejó claro que atraviesa uno de sus mejores momentos arriba del kart.

“Me enfoqué en quedar arriba y mantener la posición. Nunca sentí presión”, contó con la serenidad de quien ya piensa en grande. No es casualidad: además de brillar en la clase “B”, Valentina también compite en la categoría “A”, donde continúa sumando experiencia entre los mejores.

Pero su historia con los fierros no se detiene ahí. En 2026 iniciará la carrera de Comisario Deportivo en la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), con la idea de seguir vinculada de lleno al automovilismo.

“Quiero agradecer a mi papá y a Emiliano y Gustavo Patetta, integrantes del equipo Patetta Racing, quienes siempre están conmigo y celebran cada uno de mis triunfos”, expresó emocionada la flamante ganadora del karting regional