Vicente Casares celebró sus 79 años con un emotivo homenaje a su historia y su comunidad.

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La localidad de Vicente Casares celebró este lunes su 79° aniversario con un emotivo acto que reunió a instituciones educativas, clubes, entidades intermedias, vecinos y vecinas en una jornada atravesada por la memoria, la identidad y el orgullo de pertenencia.

La ceremonia contó con la presencia de la intendenta Marisa Fassi, junto al presidente del Consejo Escolar Guido Peralta, la inspectora jefa distrital Silvia Dickie, autoridades educativas, consejeros escolares, concejales, funcionarios municipales y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino en la voz de la artista Leila Inguanzo y continuó con distintas presentaciones realizadas por estudiantes de las escuelas locales, quienes compartieron investigaciones, producciones artísticas y reflexiones vinculadas a la historia y la identidad casarense.

A lo largo del acto, los alumnos reconstruyeron parte de la memoria colectiva del pueblo a través de relatos, testimonios y anécdotas de vecinos y vecinas, poniendo en valor lugares emblemáticos como la estación ferroviaria, la capilla y distintos espacios que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

En el marco de la celebración, Marisa Fassi entregó un reconocimiento al escritor local Elio Martínez por haber llegado a la Feria del Libro con su obra “Extraña Clase de Personas”. Además, distintas instituciones de la localidad recibieron aportes económicos destinados a fortalecer sus actividades y proyectos comunitarios.

Durante su discurso, la intendenta destacó el valor histórico de la localidad: “Vicente Casares es una de las localidades más antiguas y es cuna de la industria lechera nacional. Atraviesa su historia no solamente a Cañuelas, sino que es parte de la historia grande de nuestro país”.

También puso en valor el trabajo de las entidades locales y el compromiso comunitario: “Las instituciones son el corazón de Casares y un pilar fundamental de la gestión, por eso siempre vamos a acompañarlas porque cumplen un rol social maravilloso”.

Asimismo, remarcó la tradición deportiva y el reconocimiento internacional que tiene la localidad a través del polo: “Vicente Casares es cuna también del mejor polo del mundo. En Casares se crió el mejor jugador de polo de todos los tiempos, Adolfo Cambiaso, que lleva a la Argentina al mundo en ese deporte maravilloso que también genera inversiones y atrae turismo”.

En ese contexto, la intendenta anunció además el inicio de la obra de ensanche de la Ruta Nacional 205, una intervención largamente esperada que comenzará esta semana y que permitirá mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en uno de los accesos más importantes para la comunidad y toda la región.

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta, resaltó el trabajo conjunto entre escuelas, familias e instituciones: “Cuando nos encontramos con los jardines, las escuelas, los clubes y las instituciones, empezamos a hablar del verdadero rol de comunidad”.

También destacó el acompañamiento a las entidades locales y el compromiso con la educación pública: “Son tiempos difíciles, donde hay pocos recursos y hay que administrarlos dando prioridades. Y la prioridad en Cañuelas es la educación”.

En representación de los estudiantes, alumnos de la Escuela Primaria N°17 compartieron una reflexión sobre el trabajo realizado durante las últimas semanas: “Aprendimos cómo fue creciendo y evolucionando nuestro pueblo desde sus comienzos hasta convertirse en la comunidad que conocemos hoy”.

Asimismo, remarcaron la importancia de preservar la identidad local: “Conocer nuestra historia es valorar nuestras raíces y cuidar nuestro pueblo es también cuidar el lugar donde crecemos cada día”.

Además, los alumnos de la Escuela Secundaria N°10, Bautista Alderete y Bautista Stutz, emocionaron a los presentes con un recitado dedicado a la comunidad, repasando recuerdos, costumbres y sentimientos profundamente ligados a la identidad casarense.

Durante el acto también se recordó la figura de Vicente Lorenzo Casares y el legado de La Martona, pionera de la industria láctea argentina y símbolo histórico de la localidad.

La celebración culminó con el tradicional canto del feliz cumpleaños, el corte de la torta y un encuentro compartido entre familias, vecinos e instituciones, en una jornada donde la historia, la educación y el sentido de comunidad fueron los grandes protagonistas del aniversario de Vicente Casares.