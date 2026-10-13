El reconocido jazzista internacional Delfeayo Marsalis brindará una clase magistral en Cañuelas.

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El prestigioso trombonista, compositor y productor estadounidense, ganador de un premio Grammy, llegará a Cañuelas para compartir sus conocimientos y experiencias en una clase magistral. El encuentro se realizará a las 19 horas, en Del Carmen 517, y representa una oportunidad especial para estudiantes, músicos y amantes del jazz.

La ciudad de Cañuelas recibirá la visita de Delfeayo Marsalis, una de las figuras destacadas del jazz internacional, quien ofrecerá una clase magistral en la escuela de música ubicada en Del Carmen 517, a partir de las 19 horas.

Marsalis cuenta con una extensa trayectoria como trombonista, compositor, productor y educador musical. Reconocido como Maestro de Jazz por el Fondo Nacional de las Artes de Estados Unidos (NEA Jazz Master), ha dedicado buena parte de su carrera a la difusión del género y a la formación de nuevas generaciones de músicos.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado giras internacionales junto a verdaderas leyendas de la música, como Ray Charles, Art Blakey, Max Roach, Elvin Jones y Slide Hampton, además de encabezar sus propias agrupaciones.

Su carrera como productor comenzó a los 17 años y, desde entonces, ha participado en la producción de más de 125 grabaciones, obteniendo un premio Grammy y varias nominaciones.

Otro aspecto destacado de su labor es su compromiso con la educación musical. A través de su programa Swinging with the Cool School, ha compartido talleres y experiencias formativas con más de 10.000 estudiantes, acercando el jazz a nuevas generaciones.

Como líder musical, Marsalis ha publicado diez discos que recibieron elogios de la crítica especializada. Entre ellos se encuentra Crescent City Jewels, trabajo que permaneció durante ocho semanas entre los diez primeros puestos de las listas de JazzWeek Radio.

Este álbum incluye una versión del emblemático tango argentino «El último café», que interpretó junto a Tango Jazz Quartet durante una visita anterior a Buenos Aires, reflejando su vínculo artístico con la música argentina.

La presencia de Delfeayo Marsalis en Cañuelas constituye un acontecimiento cultural de relevancia, que permitirá a los asistentes acercarse a la experiencia y los conocimientos de un músico de reconocimiento internacional.

La clase magistral tendrá lugar a las 19 horas, en Del Carmen 517, Cañuelas.