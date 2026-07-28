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PEHUEN VILLAGE 2, Alejandro Petión, Cañuelas –LANZAMIENTO ETAPA 4.

Después del GRAN éxito de ventas de las etapas anteriores, llega una nueva oportunidad en uno de los barrios más elegidos de la zona. 🏡

📍 Lotes de 430 m² promedio.

📍 Acceso directo por asfalto desde la Autopista Ezeiza – Cañuelas.

📍 Barrio abierto sin expensas.

📍Con escritura individual por lote.

El barrio contará con:

✔️ Calles empedradas.

✔️ Tendido eléctrico.

✔️ Red de agua.

✔️ Red de gas natural.

Y además, incorporamos una modalidad de pago ÚNICA en la zona,

contacto: 2226 537027