ANTE LA CRISIS DEL TRANSPORTE, SE ACORDARON NUEVOS HORARIOS PARA URIBELARREA.

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En una reunión realizada en el Centro de Jubilados «Nina», se consensuó un cronograma combinado entre la Línea Municipal 502 y la Línea Nacional 88, que comenzará a implementarse y será evaluado dentro de 30 días.

Con el objetivo de buscar soluciones a la problemática del servicio de transporte para los vecinos de Uribelarrea y El Taladro, el Gobierno Municipal convocó este lunes a una reunión de trabajo en el Centro de Jubilados «Nina», de la que participaron representantes de instituciones locales, autoridades municipales y directivos de la empresa Expreso Liniers S.A., concesionaria tanto de la Línea Nacional 88 como de la Línea Municipal 502.

Durante el encuentro, las autoridades de la empresa explicaron las dificultades que atraviesa la prestación del servicio como consecuencia de las modificaciones implementadas por el Gobierno Nacional desde 2024 en la política de subsidios al transporte automotor. En ese sentido, detallaron que el nuevo esquema de compensaciones prioriza principalmente la cantidad de pasajeros transportados por sobre variables que anteriormente tenían mayor incidencia, como la extensión de los recorridos y otros costos operativos, situación que impacta especialmente en los servicios que unen localidades semi rurales, caracterizadas por largas distancias y menor cantidad de pasajeros.

Ante ese escenario, el Municipio propuso a la empresa reorganizar los servicios de la Línea Municipal 502 para que complementen los recorridos que continuará prestando la Línea 88, evitando superposiciones y permitiendo ofrecer un esquema horario más eficiente para los usuarios.

Las autoridades municipales explicaron además que, si bien la Línea 502 depende del Municipio, la Línea 88 es un servicio de jurisdicción nacional, por lo que su regulación y control no corresponden a la administración municipal. No obstante ello, el Gobierno Municipal viene realizando gestiones permanentes para encontrar alternativas que permitan sostener la conectividad de la localidad.

Durante la reunión se presentó un cronograma integrado de servicios, que fue analizado junto a los vecinos e instituciones presentes. A partir de distintas propuestas surgidas durante el intercambio, se consensuaron modificaciones que serán incorporadas al esquema definitivo.

Asimismo, se acordó volver a convocar a todos los participantes dentro de un plazo de 30 días para evaluar el funcionamiento del nuevo cronograma, analizar su grado de cumplimiento y realizar los ajustes que resulten necesarios.

CRONOGRAMA DE SERVICIOS (LUNES A DOMINGO, EXCEPTO FERIADOS)

Salidas desde Cañuelas hacia Uribelarrea

Horario Servicio

5:25 Línea 88 (Lobos)

6:20 Línea 502

7:05 Línea 502 – Refuerzo escolar

7:18 Línea 502 – Refuerzo escolar

7:35 Línea 88 (Lobos)

8:00 Línea 502

9:20 Línea 88 (Lobos)

9:30 Línea 502

11:00 Línea 502

12:30 Línea 502

13:20 Línea 88 (Lobos)

13:50 Línea 502

15:30 Línea 502

15:45 Línea 88 (Lobos)

17:00 Línea 502

18:30 Línea 502

19:10 Línea 88 (Lobos)

20:20 Línea 502

Salidas desde Uribelarrea

Horario Servicio

7:00 Línea 502

7:35 Línea 88 (Lobos)

8:40 Línea 502

9:50 Línea 88 (Lobos)

10:10 Línea 502

11:40 Línea 502

11:55 Línea 88 (Lobos)

13:10 Línea 502

14:30 Línea 502

15:35 Línea 88 (Lobos)

16:10 Línea 502

17:00 Línea 502 – Refuerzo escolar

17:00 Línea 502 – Refuerzo escolar

17:40 Línea 502

18:45 Línea 88 (Lobos)

19:10 Línea 502

20:40 Línea 502

21:35 Línea 88 (Lobos)

Participaron de la reunión, por el Municipio, el secretario de Gobierno, Mauricio Petre; el secretario Legal y Técnico, Sebastián Demicheli; el delegado de Uribelarrea y El Taladro, Walter Iuliani; y el concejal Fernando Abdo.

Por la empresa asistió el apoderado de Expreso Liniers S.A., Marcelo Lampugnani.

También estuvieron presentes la directora de la Casa Don Bosco, Cristina Martínez; el director de la Escuela 8, Ignacio Rosales; el director del Hospital Subzonal Dardo Rocha, Leonel Fangio; Verónica Vicente, de la Asociación Turismo Uribelarrea; Mario Orellano, vecino de Uribelarrea; Laura Bitchco, del Centro de Jubilados de Uribelarrea; Verónica Morales, representante de los feriantes; Gustavo Archenio, presidente de la Sociedad de Fomento El Taladro; y Soledad Medina, vecina de El Taladro.