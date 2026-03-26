Aviso importante para vecinos de Santa Rosa: realizarán trabajos sobre el Río Matanza–Riachuelo

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El Gobierno Municipal informó que el próximo viernes 27 de marzo se llevarán adelante tareas de desobstrucción y limpieza en el Río Matanza–Riachuelo, en su intersección con la calle Julio Verne, dentro de la localidad de Santa Rosa.

Los trabajos se realizarán en conjunto con ACUMAR y consistirán en la limpieza del cauce, el retiro de sedimentos y la extracción de residuos acumulados. El objetivo principal es mejorar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y optimizar las condiciones ambientales de la zona.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones buscan generar un beneficio directo para los vecinos y vecinas, especialmente en sectores donde el flujo del agua suele verse afectado por obstrucciones.

Debido a estas tareas, se interrumpirá el tránsito en el área durante el desarrollo de los trabajos, por lo que se recomienda circular con precaución y optar por vías alternativas.

Las labores están previstas entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, aproximadamente.