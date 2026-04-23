Cañuelas: convocan a cubrir un cargo temporario de portero en la EP N°28.

Compartir

El Consejo Escolar de Cañuelas informó la apertura de la convocatoria para la cobertura de un cargo temporario de portero en la Escuela Primaria N° 28, con un horario establecido de 12:00 a 18:00 horas. canuelas.ya

Según se detalló oficialmente, podrán participar del proceso el personal titular, temporario mensualizado, reemplazantes y todos aquellos agentes que se encuentren inscriptos en el Listado Oficial 2026.

Desde el organismo indicaron que los interesados deberán presentarse con la documentación correspondiente que acredite la antigüedad, tanto para titulares como para temporarios. Asimismo, se aclaró que también están habilitados a participar quienes se encuentren con licencia o bajo cobertura de ART.

La convocatoria forma parte de los mecanismos habituales de cobertura de cargos dentro del sistema educativo local, garantizando transparencia y acceso a las oportunidades laborales para el personal auxiliar.

Para más información, se recomienda a los interesados acercarse al Consejo Escolar o mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

propietariosvendencanuelas