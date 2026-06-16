Cañuelas ganó en Ballester y se prende en la pelea por la cima.

Compartir

Con un gol de Mateo Tarrío en el primer tiempo, el Tambero derrotó 1 a 0 a Central Ballester como visitante y cerró la primera rueda a solo tres puntos del líder Luján.

Cañuelas FC consiguió una valiosa victoria fuera de casa al imponerse por 1 a 0 sobre Central Ballester, en un encuentro correspondiente a la Primera C. El equipo dirigido por la dupla Bautista Pelorosso-Nahuel Ortiz volvió a mostrar solidez y se mantiene en los puestos de vanguardia de la Zona B.

El único gol de la tarde llegó a los 14 minutos del primer tiempo. Tras un preciso centro desde la derecha de Mateo Coyette, Mateo Tarrío ganó en el área y conectó un cabezazo que dejó sin respuestas al arquero local.

Lejos de conformarse con la ventaja, el Tambero continuó manejando el trámite del partido y ejerció presión alta para impedir la reacción de Central Ballester. González Roca tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia, mientras que Diego Aguirre volvió a destacarse por su despliegue y participación en el juego ofensivo.

Con el correr de los minutos, Cañuelas controló la pelota y administró el resultado con autoridad. Sobre el final ingresó Javier Arias, máximo goleador del equipo con cuatro tantos, quien sumó minutos tras recuperarse de una lesión muscular.

El triunfo le permitió al conjunto albirrojo cerrar la primera rueda con una racha positiva de cinco partidos sin derrotas, producto de tres victorias y dos empates. Además, quedó como escolta de Luján, a tres unidades de la punta, aunque deberá esperar el resultado de Lamadrid ante Sportivo Barracas, ya que el conjunto carcelero podría superarlo en la tabla.

Tras el receso programado en la categoría, Cañuelas volverá a la competencia enfrentando a Claypole en condición de visitante.

La figura del encuentro fue Mateo Tarrío, autor del gol que le dio tres puntos fundamentales al Tambero en su lucha por los primeros puestos.