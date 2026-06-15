Cañuelas inauguró un “Cuentanietos” para mantener vigente la búsqueda de más de 300 nietos y nietas

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La obra fue presentada en el Patio de la Memoria del Instituto Cultural con la presencia de Claudia Poblete, nieta restituida e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. El marcador registra las identidades recuperadas y busca fortalecer la reflexión sobre el derecho a la identidad.

Con la presencia de Claudia Poblete, nieta restituida N° 64 e integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, autoridades, docentes, estudiantes y vecinos participaron este jueves de la inauguración del “Cuentanietos” en el Patio de la Memoria del Instituto Cultural Cañuelas.

La obra registra la cantidad de identidades recuperadas gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y busca mantener vigente la reflexión sobre el derecho a la identidad y la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar.

La actividad contó con la participación de funcionarios, concejales, familiares de Claudia Poblete; representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos de la comunidad.

La intendenta Marisa Fassi dirigió una carta a los participantes de la jornada. “La presencia de Claudia Poblete, nieta restituida e integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, representa un testimonio fundamental para las nuevas generaciones. Su historia, atravesada por la búsqueda de la verdad y la recuperación de la identidad, nos recuerda la importancia de sostener viva la memoria colectiva y de reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos”, expresó la jefa comunal.

Asimismo, destacó la importancia del nuevo espacio inaugurado: “Celebro enormemente la inauguración del marcador que registra cada una de las restituciones de identidad alcanzadas gracias a la incansable labor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Este símbolo nos recuerda que la búsqueda continúa y que cada nieta o nieto recuperado representa una victoria para todo el pueblo argentino”.

Durante la apertura, Malva Balbo remarcó el valor simbólico del Patio de la Memoria dentro del Instituto Cultural.

“Este patio de la memoria, donde tenemos la figura del compañero desaparecido Esteban Reimer, el símbolo de las Abuelas y el Banco de la Memoria, suma hoy una nueva obra que esperamos que prontamente vaya cambiando esos dígitos para alegría de todos nosotros y para que quienes fueron separados de sus familias puedan recuperar su identidad”, señaló.

Por su parte, el concejal Enrique Alcoba destacó la vigencia de las luchas por los derechos humanos y la necesidad de sostener el compromiso colectivo.

“Las Madres y Abuelas nos enseñaron que se debe luchar siempre. Si ellas pudieron enfrentarse cara a cara con los genocidas y continuar su reclamo a pesar del miedo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Debemos estar a la altura de esa lucha y de ese mensaje”, expresó.

Alcoba también valoró el acompañamiento del Municipio a las políticas de memoria. “Es importante reconocer la decisión de la intendenta Marisa Fassi de promover políticas activas de memoria, verdad y justicia”, sostuvo.

A continuación, el subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Altamirano, destacó que el nuevo monumento constituye una herramienta para mantener viva la memoria colectiva.

“Este monumento no es solamente algo material. Es un dispositivo de memoria que recuerda lo ocurrido en nuestra historia reciente y nos interpela sobre los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar”, afirmó.

“Que cada persona que pase por acá se pregunte qué significa este número es una manera de seguir contando esta historia. El derecho a la identidad es saber quién sos, y este monumento simboliza justamente esa recuperación”, agregó.

El acto contó también con la palabra de Claudia Poblete, quien agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó la importancia de seguir difundiendo el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Hoy este cuentanietos marca el número 140. No importa solamente quién es el nieto 140, sino que representa una lucha colectiva que permitió restituir 140 identidades”, expresó Claudia.

Poblete recordó que recuperó su identidad hace 26 años gracias a la lucha de las Abuelas y al compromiso de la sociedad.

“Todavía nos faltan más de 300. Mientras nos falte uno, nos falta un pedacito de nuestra historia y de nuestro país”, señaló.

Además, transmitió uno de los mensajes que históricamente compartían las Abuelas en cada encuentro con estudiantes y vecinos: “La única tarea que les pido es que cuando vuelvan a sus casas cuenten que hoy escucharon la historia de una Abuela de Plaza de Mayo”.

Uno de los momentos emotivos fue la intervención del periodista y poeta Raúl Ernesto Valobra, quien compartió textos de su autoría dedicados a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Podrán corromper a toda la justicia con el afán de liberar a genocidas, pero jamás harán que las ausencias dejen de latir”, leyó ante los presentes.

La jornada concluyó con la interpretación de “La Herida”, una canción de autoría propia de la cantautora Chiara Messina, dedicada a Madres y Abuelas.

Posteriormente, los presentes se trasladaron a la Escuela Secundaria N° 2 para participar de la proyección del documental “Revelar, indicios de identidad”, dirigido por Fermín Rivera, junto a más de 150 estudiantes y docentes de distintas instituciones educativas del distrito en el marco del programa Jóvenes y Memoria.