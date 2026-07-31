CAÑUELAS MI LUGAR: MARISA FASSI ENCABEZÓ EL SORTEO DE 105 LOTES PARA FAMILIAS DEL DISTRITO

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La intendenta Marisa Fassi encabezó este miércoles, en el Club Juventud Unida, el sorteo de 105 lotes del programa municipal Cañuelas Mi Lugar, una iniciativa que continúa generando oportunidades para que más familias del distrito accedan a un terreno donde construir su vivienda.

En esta oportunidad se sortearon terrenos ubicados en los barrios El Taladro, Ayres de Casares, Matilda, 1° de Mayo y Los Molinos. El acto contó con la participación de las familias previamente inscriptas y acreditadas, y fue certificado por la escribana Natali Georgina Di Vita, garantizando la transparencia del proceso.

Al dar la bienvenida, Marisa Fassi destacó el crecimiento del programa desde su puesta en marcha y el impacto que ha tenido en cientos de familias cañuelenses.

«Para mí realmente es muy importante estar compartiendo una nueva etapa de este proyecto maravilloso municipal que es Cañuelas Mi Lugar, que permite que más de 700 familias de Cañuelas ya hayan accedido a su terreno y hayan podido cumplir el sueño de construir su hogar», expresó.

La jefa comunal también remarcó que el programa continuará desarrollándose para que más vecinos puedan acceder a un lote.

«Ustedes son los protagonistas, y seguramente muchos van a cumplir sus sueños y otros los cumplirán en otra etapa, porque vamos a seguir con este proyecto», afirmó.

En otro tramo de su discurso, Fassi subrayó el sentido de la política pública que impulsa el Municipio.

«Eso es una decisión política. El mercado necesita ganar; el Estado necesita que las familias puedan acceder a su vivienda», sostuvo.

Además, explicó que el programa también fortalece la economía local: «Las familias de Cañuelas que acceden a esa vivienda compran materiales en Cañuelas y toman mano de obra de Cañuelas. Ese es el camino».

Antes de dar inicio al sorteo, la intendenta felicitó a las familias presentes y celebró el crecimiento del distrito: «Les deseo lo mejor y a disfrutar de este día tan importante para ustedes y para Cañuelas, que crece con el Parque Industrial, con la oferta educativa y con este proyecto maravilloso que es Cañuelas Mi Lugar».

Con este nuevo sorteo, el programa Cañuelas Mi Lugar continúa consolidándose como una herramienta para facilitar el acceso al suelo urbano, promover el desarrollo planificado del distrito y acompañar a más familias en el camino hacia la casa propia.