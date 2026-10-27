CAÑUELAS OBTUVO 14 MEDALLAS EN LOS JUEGOS BONAERENSES 2026

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La delegación de Cañuelas finalizó su participación en los Juegos Bonaerenses 2026 con un balance de 14 medallas: cuatro de oro, cinco de plata y cinco de bronce. Los representantes del distrito se destacaron en disciplinas deportivas y culturales, tanto en categorías juveniles como de personas mayores.

Las medallas de oro fueron para el equipo de fútbol 11 Sub 16 del Cañuelas Fútbol Club; Xiomara Velázquez, de la Asociación Taekwondo Cañuelas, en taekwondo lucha Sub 13 hasta 50 kilos; Flavia Bejarano, de Sol de Oro de Petión, en taekwondo lucha Sub 13 hasta 55 kilos; y Rita Maitena Mendoza Silva, en lanzamiento de bala PCD Sub 15, categoría T34.

Las medallas de plata correspondieron al equipo de beach vóley Sub 14 del Cañuelas Fútbol Club, integrado por Felipe Barus y Tiziano Zárate Peralta; Simón Barbieri, en salto en largo PCD Sub 15; Mori Duarte, en los 100 metros de atletismo PCD Sub 15; Sergio Matus, en ajedrez para personas mayores; y Eduardo Makuch y José Fazenda de Jesús, en mus para personas mayores.

Por su parte, las medallas de bronce fueron para Martín Insaurralde, de la Escuela SABOM de Máximo Paz, en taekwondo formas Sub 13; Bautista Aguirre, en salto en largo Sub 14; Josefina Manfil, en los 100 metros de atletismo PCD Sub 16; Analía Gioyosa y María de la Paz Pratti, en tenis dobles para personas mayores; Lali Moreno, en objeto tridimensional; y Nélida Miguenz, en la categoría postre de Cocineros Bonaerenses para personas mayores.

La participación de Cañuelas en esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses reflejó el trabajo, la dedicación y el compromiso de sus deportistas y representantes culturales, así como el acompañamiento de profesores, entrenadores, instituciones y familias.

El Gobierno municipal felicita a toda la delegación por el esfuerzo realizado y por representar a Cañuelas en la principal competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires.