Cañuelas reafirma su compromiso con la memoria: homenaje a Malvinas en el Consejo Escolar.

En un acto cargado de memoria y sentimiento, el Consejo Escolar de Cañuelas inauguró una placa que señala la distancia a las Islas Malvinas. Veteranos, autoridades y vecinos participaron del homenaje. “Malvinas tiene que ser todo el año”, expresó el excombatiente Luis Regner, en un testimonio conmovedor.

Por Oscar H. H. | Para CañuelasYa

Este martes 10 de junio, en el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y el sector Antártico, se llevó a cabo un emotivo acto frente a la sede del Consejo Escolar de Cañuelas.

Allí, veteranos de la Guerra de Malvinas, autoridades municipales, educativas y del Concejo Deliberante participaron del descubrimiento de una placa conmemorativa que marca la distancia entre nuestra ciudad y las islas: 1.851 kilómetros, símbolo de cercanía afectiva y compromiso histórico.

La voz de un veterano: memoria viva de una causa irrenunciable

Durante el encuentro, dialogamos con el veterano Luis Regner, quien compartió palabras de profundo contenido emocional y testimonial:

“El 10 de junio nos llega muy fuerte. Es una fecha especial, porque además de la reafirmación de nuestros derechos, nos recuerda los últimos días de combate. El 8, el 9, el 10… hasta la noche del 13 y la madrugada del 14 de junio. Fueron los días más duros. En nuestro regimiento hubo caídos. Uno de ellos fue un hermano para mí, que quedó en Malvinas”.

Regner subrayó la importancia del reconocimiento público:

“Cada placa, cada acto, cada palabra… no son solo para los que volvimos. Son, sobre todo, para los 632 soldados que quedaron allá. Nuestra responsabilidad es seguir contando esta historia. Haber vuelto con vida implica una misión: mantener viva la memoria y sembrar conciencia”.

Justicia pendiente: causas reabiertas por crímenes en la guerra

El veterano se refirió también a un capítulo menos conocido del conflicto: las violaciones a los derechos humanos sufridas por soldados argentinos durante la guerra.

“Gracias a Dios, una jueza de Río Gallegos reabrió una causa contra oficiales por delitos de lesa humanidad en Malvinas. Hubo chicos estaqueados, metidos en agua congelada… Eso no puede quedar impune. Vamos a seguir luchando para que los responsables terminen presos”.

Soberanía, silencio y desmalvinización

Sobre la actualidad de la causa Malvinas, Regner expresó su preocupación:

“Hoy no hay política exterior real. Si existe, no nos llega. Hay una desmalvinización preocupante, especialmente en lo territorial. En el sur, por ejemplo, hay tierras como Lago Escondido que ya parecen no ser argentinas. Veteranos fueron y se encontraron con portones, candados y gente armada custodiando terrenos que son Patrimonio Nacional. Lo más grave: ni siquiera es argentino quien los ocupa. Es un inglés. ¿Qué más se puede decir?”.

“Malvinas todo el año”

Finalmente, Regner agradeció el gesto de colocar la placa en el Consejo Escolar:

“Gracias al pueblo de Cañuelas. Gracias por este cartel y por el acompañamiento en una fecha tan significativa. Malvinas no debe ser solo el 2 de abril. Malvinas tiene que ser todo el año. Hubo un tiempo en el que logramos tener ‘un mes de Malvinas’. Pero eso se fue apagando. Mientras haya acciones como esta, nosotros, los veteranos, vamos a estar siempre presentes”.