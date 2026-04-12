Cañuelas recordó Malvinas en Plaza Belgrano

Con un emotivo acto, el distrito homenajeó a los caídos, a los veteranos y celebró los 20 años del monumento, con amplia participación de la comunidad educativa e instituciones locales.

La intendenta Marisa Fassi acompañó la conmemoración a través de una carta dirigida a los excombatientes, en la que puso en valor la vigencia de la causa Malvinas y el compromiso colectivo de la comunidad. En ese sentido, expresó: “Malvinas no es sólo una causa del pasado: es una causa vigente, que nos interpela como sociedad y que nos compromete a sostener, con firmeza y unidad, el reclamo irrenunciable de soberanía” . Asimismo, destacó: “Ustedes representan el valor, la entrega y el amor por la patria. Son ejemplo para nuestras comunidades y, fundamentalmente, para las nuevas generaciones” , y reafirmó: “Porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas” .

Durante el acto, que estuvo atravesado por la memoria, el reconocimiento y la reflexión, se escucharon las palabras de los distintos oradores. El parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta destacó el carácter unificador de la causa Malvinas: “El sentimiento Malvinas recorre todo nuestro país… mientras siga atravesando generaciones, partidos políticos y geografías, podemos ser patria” , y subrayó que “Malvinas es una causa nacional que nos convierte en patria, y que sigue viva” .

Luego, el veterano Horacio Acosta recordó el proceso de construcción del monumento y el compromiso colectivo que lo hizo posible: “Iniciamos la tarea de construir esta obra simple, pero con una particularidad: no se hizo con recursos del municipio, sino con el aporte de empresas, profesionales y vecinos”. En un tramo especialmente emotivo, agregó: “Estos chicos van a seguir llevando adelante esta bandera… porque la causa Malvinas es algo que todos llevamos adentro”.

En representación de quienes participaron en la construcción del monumento, Guillermo “Tito” Pérez puso en valor el significado de la obra para la comunidad: “Cañuelas tiene que estar orgullosa de esta obra sencilla, que está donde tiene que estar”, y remarcó: “La bandera y Malvinas son cosas que todos nos llevamos adentro, sin discusión”.

La ceremonia incluyó también la bendición del cura párroco Federico Sosa, quien invitó a reflexionar sobre la memoria y el compromiso colectivo: “Los símbolos que expresan los ideales nos unen, y nos recuerdan a quienes se brindaron por nobles causas”, y añadió: “Que este lugar nos recuerde siempre que nuestro deber es el servicio al bien común”.

El acto concluyó con la entonación de la Marcha de Malvinas, en una jornada que volvió a poner en el centro la memoria de los caídos, el reconocimiento a los veteranos y el compromiso de toda la comunidad de Cañuelas con la defensa de la soberanía nacional.