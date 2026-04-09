Cañuelas vuelve a destacarse por su solidaridad: nueva campaña del Tren Solidario rumbo al norte argentino.

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En menos de 72 horas, vecinos y comercios del distrito reúnen donaciones para un nuevo viaje de emergencia hacia Salta, donde comunidades fueron afectadas por graves inundaciones.

A tan solo días de haber regresado de una misión solidaria en Tucumán, el Tren Solidario se prepara para un nuevo viaje de emergencia hacia el norte argentino. En esta oportunidad, el destino será la provincia de Salta, específicamente las localidades de San Antonio de los Cobres y Morillos, esta última recientemente afectada por una inundación sin precedentes.

El operativo, que corresponde al viaje número 61, se organiza en tiempo récord, en apenas 72 horas, debido a la urgencia de la situación. En este contexto, una vez más, la comunidad de Cañuelas vuelve a tener un rol clave en la campaña solidaria.

Horacio León, referente del Tren Solidario, destacó el compromiso local y no dudó en remarcarlo: “Cañuelas es una comunidad ejemplo para el trabajo del Tren Solidario. Es la que más aporta en cada campaña”.

Además, León explicó que estos viajes de emergencia requieren una logística inmediata: “No son campañas que se preparan con meses de anticipación. En estos casos trabajamos en tres o cuatro días para poder salir con ayuda lo antes posible”.

La respuesta de los vecinos fue nuevamente contundente. En pocas horas se logró reunir una gran cantidad de donaciones, al punto de tener que sumar un camión de doble eje para acompañar el traslado, algo que refleja la magnitud del aporte local.

“Venimos de Tucumán hace apenas 10 días y ya estamos nuevamente en marcha. Lo que está pasando en el norte es muy difícil, y la gente de Cañuelas siempre responde”, agregó León.

Entre los elementos que se solicitan se encuentran alimentos no perecederos, agua, ropa, artículos de higiene personal, productos de limpieza, colchones, ropa de cama, alimentos para mascotas e incluso muebles.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones en distintos puntos de recepción de Cañuelas, como el Cuartel de Bomberos Voluntarios, la sede del Club Cañuelas, supermercados, panaderías y comercios locales adheridos.

Además, desde la organización informaron que, en caso de no poder acercar la ayuda, existe la posibilidad de coordinar el retiro a domicilio.

El nuevo viaje del Tren Solidario partirá el viernes 10 de abril, llevando no solo asistencia material, sino también el compromiso de una comunidad que, una vez más, demuestra que en los momentos más difíciles, la solidaridad es el motor que une.