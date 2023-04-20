Casa Rodriguez: DEFUNCIONES DE ESTA SEMANA.
12/04- CARLOS DANIEL ACOSTA-44 AÑOS- TRASLADÓ A SANTIAGO DEL ESTERO
13/04-NELIDA BEATRIZ PERAZZO-78 AÑOS- C.MUNICIPAL
13/04-BLANCA NELIDA VIDAL-87 AÑOS- C.MUNICIPAL
14/04- JOSE LUIS RASQUETTI-62 AÑOS- C.MUNICIPAL
16/04- LUJAN JESUS DOMINGUEZ-71 AÑOS- CREMATORIO
16/04- MARIA INES GONZALEZ MONASTERIO-78 AÑOS- C.MUNICIPAL
16/04- LILIA ROSA ROLDAN-89 AÑOS- LA ORACIÓN
17/04-PEDRO MATEO SAIZ-70 AÑOS- CREMATORIO
18/04- RUBEN OSCAR MARTÍNEZ-45 AÑOS-C.MUNICIPAL
19/04- RAUL SEGUNDO MARIO-90 AÑOS- CREMATORIO
19/04- CARMEN MARTÍNEZ-78 AÑOS- CREMATORIO