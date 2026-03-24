Consejo Escolar de Cañuelas: el edificio continúa clausurado a dos semanas del temporal.

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El edificio de la calle Lara presenta daños estructurales tras el temporal de marzo. Se trabaja en la evaluación de una obra estimada en 70 millones de pesos, mientras el organismo mantiene su funcionamiento de manera virtual para garantizar la continuidad del servicio educativo.

Por Martín Aleandro

A dos semanas del temporal que afectó a Cañuelas el pasado 17 de marzo, la sede del Consejo Escolar ubicada en la calle Lara al 500 continúa clausurada como consecuencia de los importantes daños sufridos en su estructura.

Las intensas ráfagas de viento registradas durante la tormenta provocaron el desprendimiento de gran parte de la cubierta del edificio, dejando expuesto el interior y afectando tanto el mobiliario como documentación administrativa. Tras el hecho, se dispuso la evacuación preventiva del lugar.

De acuerdo al informe técnico elaborado por el arquitecto inspector Gustavo Zambano, el 90% de las chapas del techo resultaron afectadas. Además, se detectaron rajaduras en la mampostería trasera, daños en el portón de ingreso y movimientos en el cerco frontal, lo que motivó la implementación de medidas de seguridad en la zona.

En este marco, se procedió al precintado del sector y al corte de los suministros, con el objetivo de resguardar tanto al personal como a los vecinos. De manera provisoria, se colocó una cobertura de protección para evitar filtraciones ante posibles nuevas lluvias.

En paralelo, las autoridades del Consejo Escolar avanzan en gestiones para definir el esquema de financiamiento que permita llevar adelante la obra de reconstrucción, cuyo costo fue estimado en alrededor de 70 millones de pesos.

Mientras tanto, el organismo continúa con sus tareas a través de un esquema de atención virtual y telefónica. El equipo administrativo y los consejeros mantienen reuniones operativas en otros espacios del distrito, como la Escuela Estrada, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios vinculados al sistema educativo.

La sede de la calle Lara cuenta con una significativa trayectoria dentro de la comunidad. El inmueble, que perteneció al histórico Club Artesanos, fue incorporado a la órbita de la Dirección General de Escuelas en 2005 y desde 2008 funciona allí el Consejo Escolar.

En este contexto, se trabaja en la planificación de las intervenciones necesarias para la puesta en valor del edificio, con el objetivo de restablecer su funcionamiento habitual una vez finalizadas las tareas de recuperación.