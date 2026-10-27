El Colegio IMEI realizará una nueva jornada de donación de sangre en Cañuelas.

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La campaña se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre, de 8:30 a 13:00, en el predio deportivo de la institución. La iniciativa, organizada junto al Hospital Cuenca Alta, busca superar la cantidad de donantes de años anteriores y promover la inscripción en el registro de donantes de médula ósea.

Por Oscar H. H.

Por tercer año consecutivo, el Colegio IMEI de Cañuelas llevará adelante una jornada solidaria de donación de sangre, bajo el lema “Ayudanos a salvar vidas, doná sangre”. La actividad se realizará este miércoles 28 de octubre, entre las 8:30 y las 13:00, en el predio deportivo ubicado en Del Carmen 1695.

La iniciativa es organizada conjuntamente con el Hospital Cuenca Alta “Néstor Kirchner” y también permitirá promover la inscripción de potenciales donantes de médula ósea.

La campaña contará con la participación activa de estudiantes de la institución, quienes buscan generar conciencia sobre la importancia de donar sangre y sumar nuevos voluntarios.

Santino Pagura, alumno de sexto año, destacó el crecimiento de la convocatoria: “El objetivo de esta nueva jornada es acrecentar el número de personas donantes. El año pasado fueron 118 las personas que donaron sangre, mientras que en 2024 fueron 105. Buscamos crecer ampliamente en la cantidad de personas, así que los esperamos”.

Por su parte, Ramiro Cadenas, también estudiante de sexto año, resaltó el valor solidario de la propuesta: “Tiene una importancia muy grande esta nueva campaña porque podemos salvar muchas vidas con la ayuda de todos”.

Requisitos para donar sangre

Entre las condiciones generales se encuentran tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Los menores de edad deben cumplir las condiciones de autorización correspondientes.

Los organizadores recordaron que se puede desayunar antes de donar, evitando los alimentos con grasas y lácteos según las indicaciones de la campaña. Además, quienes se hayan realizado tatuajes o colocado piercings recientemente deberán consultar las restricciones temporales aplicables, que pueden incluir una espera de 12 meses.

Quienes deseen participar podrán inscribirse mediante el código QR disponible en el flyer oficial de la campaña o acercarse directamente al predio deportivo del Colegio IMEI durante el horario establecido.

Desde la institución invitan a toda la comunidad de Cañuelas a sumarse a esta iniciativa solidaria, que año tras año busca aumentar la cantidad de donantes y contribuir a salvar vidas.