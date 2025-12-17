EL HCD APROBÓ EL PRESUPUESTO 2026 Y DIO MEDIA SANCIÓN A LAS ORDENANZAS FISCAL Y TRIBUTARIA.

Compartir

El Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó por mayoría el Presupuesto 2026 del Departamento Ejecutivo municipal y del Hospital Ángel Marzetti, y otorgó media sanción a las Ordenanzas Fiscal y Tributaria, en una sesión marcada por un debate intenso que volvió a poner en evidencia dos modelos de gestión claramente diferenciados.

El presupuesto aprobado prevé más de 38 mil millones de pesos para la administración central y casi 6 mil millones para el Hospital Ángel Marzetti. Desde el oficialismo se destacó que se trata de un modelo de presupuesto sostenido en el tiempo, aplicado desde el inicio de la gestión, basado en la proyección realista de los recursos y una lógica de equilibrio fiscal.

Según remarcaron, este esquema permite garantizar estabilidad económica, ausencia de endeudamiento y continuidad de políticas públicas en áreas centrales como salud, educación, seguridad, obras públicas y desarrollo social, aun en un contexto nacional complejo. En ese marco, subrayaron la fuerte inversión en salud y en obras y servicios públicos, que concentran el mayor peso del gasto municipal.

La oposición cuestionó el destino de algunas partidas y planteó críticas vinculadas a prioridades presupuestarias y transparencia, con especial énfasis desde el bloque de La Libertad Avanza. El oficialismo respondió que el debate no fue solo técnico, sino político, y sostuvo que no se discutieron solo números, sino el rol del Estado local.

La sesión se desarrolló en un clima de tensión y concluyó con la aprobación del Presupuesto 2026 y la media sanción de las ordenanzas tributarias, que serán ratificadas en la próxima Asamblea de Mayores Contribuyentes. Desde el oficialismo afirmaron que el presupuesto aprobado sostiene un modelo de desarrollo con inclusión, planificación y presencia activa del municipio, respaldado por el voto popular.