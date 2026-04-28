El pueblo de Abbott cumple 134 años de historia y el grupo de Cañuelas Tres Cuerdas Tango abrirá el escenario principal.

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Por Martín AleandroSobre la calle principal de Abbott este primero de mayo a las 10hs desfilarán decenas de Centros Tradicionalistas mostrando su magia y color. Los gastronómicos y las distintas cantinas populares le pondrán gusto a la jornada, el baile será protagonista en el predio de la estación a puro tango, folclore y cumbia hasta que las velas no ardan.

Este 1° de mayo, el pueblo de Abbott se viste de gala para celebrar su 134° aniversario, transformando el predio de la estación en un epicentro cultural donde la identidad bonaerense se manifiesta a través de sus artesanos, emprendedores y una oferta gastronómica inigualable. Bajo el sol del otoño, los visitantes podrán recorrer un nutrido paseo de feriantes locales mientras el aroma de los asadores criollos impregna la jornada, ofreciendo una experiencia sensorial que conjuga el sabor de nuestras pampas con la maestría de las manos productoras de la región.

El gran escenario será el corazón de la fiesta, recibiendo una grilla de artistas destacados que prometen una celebración hasta que «las velas no ardan». La danza y el canto se entrelazarán en un despliegue de tradición que, coordinado por la Dirección de Cultura de Monte, busca fortalecer los lazos comunitarios y revalorizar las expresiones artísticas del territorio bonaerense.

En este marco de excelencia musical, resalta la presentación de Tres Cuerdas Tango, una agrupación que simboliza la hermandad cultural entre Cañuelas y San Miguel del Monte. Liderado por el guitarrista y arreglador Leo Mennitto, el conjunto se completa con las guitarras de Martín Aleandro y Javier Gorosito, contando además con la participación especial de la destacada cantante cañuelense Leila Inguanzo, quienes aportarán la mística del género ciudadano a esta súper fiesta campera.

BAILE POPULAR

La grilla de artistas es notable y promete hacer bailar a todo el mundo. Por el escenario del predio de la Estación de Abbott pasarán destacados artistas de San Miguel del Monte: Tres Cuerdas Tango, Sobra Milonga, Jóvenes Musiqueros, Cinco Monos y un Gabán, Eduardo Pedraza y Miguel Saltos. Los Ballet folclóricos serán Yanquetruz, El Restaurador y El Rencuentro, quienes no pueden faltar en esta fiesta campera. A traer reposera y mate que como siempre en esta Súper Fiesta Campera se la pasa bien al sol del otoño.