Gobernador Udaondo celebró sus 115 años con la inauguración del Camino del 72

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La localidad conmemoró un nuevo aniversario con un encuentro que reunió a vecinos, instituciones educativas y autoridades. Durante la jornada quedó inaugurada la obra de asfaltado del Camino del 72, una intervención esperada para mejorar la conectividad entre Udaondo y Cañuelas.

Gobernador Udaondo celebró su 115° aniversario con un acto que contó con la participación de vecinos, representantes de instituciones, escuelas y autoridades municipales.

La jornada tuvo como uno de sus momentos centrales la inauguración del asfalto del Camino del 72, una obra que, según destacaron las autoridades en sus publicaciones, apunta a mejorar la circulación y la conectividad de la localidad con Cañuelas, beneficiando a quienes viven, trabajan, estudian y desarrollan actividades productivas en la zona.

Del encuentro participaron la intendenta Marisa Fassi, Gustavo Arrieta, el delegado municipal Emmanuel Saiz, concejales, consejeros escolares y representantes de instituciones intermedias, además de vecinos de la comunidad.

La celebración también contó con la bendición de los padres Federico Sosa y Fabián Urueña, en el marco de las distintas actividades organizadas por el aniversario.

En sus redes sociales, Fassi destacó los 115 años de “historia, identidad y comunidad” de Gobernador Udaondo y puso el foco en la importancia de la nueva obra para mejorar la circulación y la conexión con Cañuelas.

Por su parte, Arrieta señaló que el asfaltado del Camino del 72 busca mejorar la vida cotidiana de quienes viven, trabajan, estudian y producen en la localidad, y resaltó el papel de la participación vecinal y de las instituciones en el desarrollo de Udaondo.

De esta manera, el 115° aniversario de Gobernador Udaondo sumó a la celebración de su historia la inauguración de una obra de infraestructura largamente esperada por la comunidad.