Hogar San José: trabajan para ampliar el sector de mujeres ante la creciente demanda.

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Es una realidad que muchas instituciones cañuelenses necesitan de la colaboración y ayuda de la comunidad. El pago de los servicios, muchos de ellos con elevados costos, hace que más de una ONG tenga que ingeniárselas para recaudar fondos con loterías, rifas, almuerzos o festivales para hacer frente a dichas erogaciones.

Por: @oscarhh10

Una institución que viene remándola desde hace un largo tiempo es el Hogar de Ancianos San José, ubicado en calle Rawson 650. La institución no recibe fondos fijos del Estado, algo que sus integrantes remarcan en reiteradas oportunidades, aunque cabe recordar que el Municipio ha colaborado en distintas ocasiones.

Con este panorama, sin dudas, la Feria Americana que realizan habitualmente representa una fuente de ingresos importante para la institución y es esperada por muchos vecinos, incluso de distritos vecinos.

En diálogo con cañuelasya.com, la presidenta de la Comisión Directiva, Silvia Biato, comentó: “Como siempre, trabajando a full, siempre juntando el pesito para llegar a fin de mes. Contenta, ya que este año pudimos pintar todo el hogar, cambiar sillones y sillas”.

Asimismo, agregó: “Estamos contentas porque pudimos hacer muchas cosas, desde ya con colaboración de afuera, como la Fundación Mozotegui, de socios especiales. Hace un tiempo pudimos hacer los baños a nuevo, la cocina y el lavadero también”.

Al hacer referencia a la situación económica que le toca atravesar al Hogar, Silvia expresó: “El dinero que ingresa por mes es solamente para pagar sueldos, las cargas sociales y después la comida, los servicios y el gasto que hay en mantenimiento, nada más. Después, para hacer cualquier otra cosa, tenemos que pedir colaboración de afuera”.

Con respecto a los proyectos y futuras mejoras en el edificio, Biato manifestó: “Tenemos demanda de ingreso de mujeres y no tenemos mucho lugar, por eso estamos viendo el sector de la matera, achicarla y hacer allí otro dormitorio. Necesitamos hacer otro dormitorio en el ala de mujeres… tenemos mucha demanda y no tenemos más lugar”.