La celebración terminó en tragedia: un vecino de Cañuelas murió durante los festejos por el triunfo argentino

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Lo que comenzó como una celebración espontánea por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial terminó de la peor manera en Cañuelas. Un hecho de violencia ocurrido en las inmediaciones de la Plaza San Martín dejó como saldo la muerte de un vecino de 46 años y un joven detenido, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las responsabilidades.

La víctima fue identificada como Franco Depauli, quien, según la información conocida hasta el momento, recibió un piedrazo en la cabeza en medio de un disturbio registrado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, lugar donde habitualmente se concentran los festejos deportivos.

Familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital Ángel Marzetti, pero ingresó sin vida a causa de un severo traumatismo de cráneo.

A partir de registros fílmicos y del sistema de cámaras de seguridad, personal de la Comisaría Primera logró identificar y detener a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto autor del lanzamiento del objeto que impactó sobre la víctima. La causa quedó caratulada como homicidio simple y es investigada por la fiscalía interviniente.

Una jornada que derivó en violencia

De acuerdo con distintos testimonios y registros audiovisuales, durante los festejos se produjeron varios episodios de violencia en la zona céntrica. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran peleas entre grupos de personas en la Plaza San Martín y sus alrededores.

También se registraron daños en comercios de la zona, entre ellos los vidrios de un local gastronómico, mientras empleados retiraban objetos de las mesas para evitar que fueran utilizados como proyectiles.

Según relataron testigos presentes, las primeras corridas comenzaron aproximadamente una hora después de iniciado el festejo. La investigación judicial deberá establecer cómo se desarrolló la secuencia de hechos que culminó con la muerte de Depauli y determinar las responsabilidades correspondientes.

Comunicado del Gobierno Municipal

Tras conocerse el fallecimiento, el Gobierno Municipal emitió un comunicado expresando su «profundo pesar y consternación» por lo sucedido.

El Ejecutivo indicó que el hecho ocurrió durante la concentración espontánea de vecinos y familias que se habían acercado a la Plaza San Martín para celebrar el triunfo de la Selección Argentina y señaló que las circunstancias son materia de investigación judicial.

Asimismo, informó que el Municipio se puso a disposición de las autoridades competentes para aportar todos los elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso y confirmó que, de acuerdo con la información suministrada por la Policía, existe un detenido identificado mediante cámaras de seguridad y otros registros fílmicos.

En el mismo comunicado, el Gobierno Municipal sostuvo que «una ocasión que debía ser de encuentro y alegría para toda la comunidad quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos y repudiamos firmemente», expresó sus condolencias a la familia de Franco Depauli y anunció el decreto de 48 horas de duelo comunitario en acompañamiento a sus seres queridos.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que deberá reconstruir con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.