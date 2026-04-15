La Escuela de Música Popular de Cañuelas sigue creciendo y ya cuenta con 450 estudiantes

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La Escuela de Música Popular de Cañuelas continúa consolidándose como un espacio público y gratuito donde la formación artística está al alcance de toda la comunidad. canuelas.ya

Con una amplia propuesta que incluye canto, guitarra, bajo, piano, saxo, trompeta, trombón y batería, la institución se posiciona como un lugar de aprendizaje, encuentro y expresión, convirtiéndose en un verdadero orgullo para los cañuelenses.

Actualmente, entre estudiantes de años anteriores y quienes se incorporaron en este ciclo lectivo, ya son 450 las personas que eligen la música como parte de su vida, reflejando el crecimiento sostenido del espacio.

Como novedad, este año se sumó la formación básica destinada a niños y niñas de entre 9 y 13 años, quienes asisten los días sábados y comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo musical dentro de este ámbito inclusivo y en constante expansión.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse a través de Instagram en @escuelamusicapopularcanuelas.

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