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La Plaza del Mundial reunió a familias y chicos en una jornada de fútbol y encuentro

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La Plaza Belgrano se convirtió este fin de semana en el escenario de una nueva edición de la propuesta «La Plaza del Mundial», una iniciativa que reúne a chicos, chicas y familias de Cañuelas alrededor de la pasión por el fútbol y el Mundial 2026.

Durante la jornada hubo intercambio de figuritas, actividades recreativas y distintos espacios de encuentro que permitieron compartir una tarde al aire libre en un clima de alegría y camaradería.

La propuesta nació a partir de la iniciativa de Lolo, quien impulsó la convocatoria para que los jóvenes coleccionistas pudieran completar sus álbumes mundialistas. Con el correr de los encuentros, la actividad fue creciendo y sumando cada vez más participantes.

Además del tradicional canje de figuritas, las familias pudieron disfrutar de una tarde distinta, fortaleciendo los vínculos comunitarios y compartiendo la emoción que genera la máxima cita del fútbol internacional.

Desde la organización agradecieron a todos los vecinos que participaron y acompañaron la actividad, que ya se perfila como un clásico de los encuentros mundialistas en la ciudad.

 
 

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