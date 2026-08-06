Marisa Fassi consolida su protagonismo regional en la Liga de Intendentes Peronistas.

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La jefa comunal de Cañuelas participó de una reunión de trabajo en la Quinta de San Vicente junto a intendentes bonaerenses, donde se analizó la situación política y económica del país y se ratificó el rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, continúa consolidando su protagonismo en el escenario político bonaerense al integrar la Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires (LIPBA), un espacio que reúne a jefes comunales de distintos distritos con el objetivo de coordinar posiciones sobre la agenda provincial y nacional y fortalecer una voz común del peronismo territorial.

En ese marco, Fassi participó este miércoles de una reunión de trabajo realizada en el Museo Histórico 17 de Octubre, ubicado en la Quinta de San Vicente. El encuentro fue convocado por la LIPBA luego de la reunión que los intendentes mantuvieron con el gobernador Axel Kicillof y sirvió para analizar el escenario político y económico nacional, definir una agenda común y ratificar el rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional.

Del encuentro también participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara; el diputado provincial Juan Pablo de Jesús y el parlamentario del MERCOSUR por la Argentina y vicepresidente del PARLASUR, Gustavo Arrieta, quienes acompañaron el intercambio sobre la coyuntura política y los desafíos que enfrenta el peronismo bonaerense.

Tras la reunión, Marisa Fassi expresó en sus redes sociales: «La Liga de Intendentes Peronistas de Buenos Aires nos reunimos en la Quinta de San Vicente. Mañana vamos a estar en el Congreso para defender la soberanía nacional y expresar nuestro rechazo al proyecto de Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional», en referencia a la movilización convocada frente al Parlamento.

La Liga de Intendentes Peronistas está integrada actualmente por Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Juan Pablo García (Dolores), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa) y Esteban «Tito» Sanzio (Baradero), quien se incorporó recientemente al espacio.

Más allá de la convocatoria para rechazar el proyecto sobre la Ley de Tierras, la LIPBA se viene consolidando como un ámbito de articulación política entre intendentes con fuerte representación territorial. Entre sus principales lineamientos se encuentran la construcción de la unidad del peronismo, la ampliación del espacio mediante el diálogo con otros sectores políticos, sociales y productivos, y la elaboración de una alternativa que permita poner un freno a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, los intendentes coinciden en la necesidad de recuperar un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de la producción nacional, el consumo interno, la generación de empleo, el impulso a las economías regionales y la reactivación del turismo, al considerar que estos sectores han sido particularmente afectados por las políticas económicas nacionales.

Asimismo, el espacio busca consolidarse como un ámbito permanente de coordinación política y elaboración de propuestas para los municipios bonaerenses, con la mirada puesta en la construcción de una alternativa amplia y competitiva de cara a los próximos desafíos electorales.

La participación de Marisa Fassi en este ámbito refleja el creciente protagonismo que la intendenta de Cañuelas viene adquiriendo en la articulación política regional, compartiendo una mesa de trabajo con algunos de los principales dirigentes territoriales del peronismo bonaerense para debatir los desafíos de la Provincia y definir posiciones comunes frente a los principales debates nacionales.