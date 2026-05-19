Más de cien vecinos participaron de una colecta de sangre para el HCANK en San Miguel del Monte.

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La jornada fue organizada por el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner junto al Rotary Club y distintas instituciones locales. Además de las donaciones de sangre, también se sumaron nuevos registros de donantes de médula ósea.

El servicio de Medicina Transfusional del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner llevó adelante una nueva colecta externa de sangre en la ciudad de San Miguel del Monte, en una actividad organizada junto al Rotary Club local y otras instituciones de la comunidad.

La convocatoria se realizó en las instalaciones del Instituto Superior N° 66 y contó con una importante participación de vecinos y vecinas que se acercaron de manera voluntaria para colaborar con la iniciativa solidaria.

Desde el HCANK destacaron que en total concurrieron 101 donantes, lo que permitió concretar 89 donaciones efectivas de sangre y sumar además 8 nuevos registros de donantes de médula ósea.

“Una vez más la comunidad de San Miguel del Monte demostró su solidaridad participando de una nueva colecta voluntaria, vecinos a quienes agradecemos su voluntad y compromiso permanente con la donación”, expresó Sara Blanco, jefa del servicio de Medicina Transfusional del hospital regional.

La profesional también señaló que la actividad fue posible gracias al trabajo conjunto entre el equipo especializado del hospital y las instituciones locales que acompañaron la organización de la jornada.

Las colectas externas forman parte de las campañas de promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre, una práctica fundamental para garantizar el abastecimiento en hospitales y centros de salud de la región.