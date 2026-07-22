Organizar Comunidad llega a Máximo Paz con operativos, trámites y servicios gratuitos

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Durante el jueves 23 y viernes 24 de julio, la Plaza Ni Una Menos será sede de un importante operativo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Cañuelas y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Habrá más de 420 turnos diarios para trámites de DNI, además de atención sanitaria, vacunación y la presencia de distintos organismos provinciales.

La localidad de Máximo Paz recibirá una nueva edición del programa «Organizar Comunidad», una iniciativa que busca acercar el Estado a los vecinos mediante la prestación de servicios, asesoramiento y realización de trámites en un solo lugar.

La actividad se desarrollará el jueves 23 y viernes 24 de julio, de 9 a 14 horas, en la Plaza Ni Una Menos, con acceso libre y gratuito.

Según explicaron los organizadores, el operativo es fruto de un trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Cañuelas y distintos sectores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que en Cañuelas cuenta con dirigentes como Manuel Negrín, Lucía Soria y Guillermo Penayo, quienes participaron en la coordinación de la jornada.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de realizar trámites del Registro Provincial de las Personas, con alrededor de 420 turnos diarios destinados a la actualización y cambio de domicilio del DNI, entre otras gestiones.

En materia de salud también habrá una importante presencia provincial con vacunación, controles y atención en salud bucal, además de distintos programas sanitarios.

A su vez, durante ambas jornadas estarán presentes organismos y ministerios de la Provincia brindando asesoramiento e información sobre programas y beneficios. Entre ellos participarán:

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo.

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.

Registro Provincial de las Personas.

IOMA.

Ministerio de Seguridad.

Instituto de Previsión Social (IPS).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Desde la organización destacaron que el objetivo es facilitar el acceso de los vecinos a trámites y servicios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, concentrando en un mismo lugar la atención de distintas áreas del Estado provincial y municipal.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad de Máximo Paz y localidades cercanas, quienes podrán acercarse durante ambas jornadas para realizar consultas, gestionar documentación y acceder a los distintos servicios disponibles.