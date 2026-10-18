“Tangueras” celebra el Día de la Madre con una velada especial en Cañuelas.

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Este domingo 18 de octubre a las 21:00 hs, el bar Juana de Arco será el escenario de un nuevo encuentro del colectivo musical femenino. Acompañadas por los reconocidos músicos Juan Fracchi y Leo Mennitto, las artistas presentarán un repertorio renovado con tangos, milongas, valses y sorteos especiales para agasajar a las madres.

El pulso tanguero de Cañuelas se viste de fiesta para recibir una nueva edición de “Tangueras”, una propuesta cultural que nació en 2024 y que reúne el talento y la pasión de las intérpretes locales. Con dos años de trayectoria autogestionada, el proyecto surgido del impulso colectivo y la formación constante en espacios como la Escuela de Música Popular de Cañuelas (EMPCA) o el Instituto Cultural, ha logrado consolidar un espacio propio dentro de la agenda nocturna y musical de la región.

En esta oportunidad, el espectáculo tendrá una connotación muy especial al coincidir con la celebración del Día de la Madre, transformándose en una opción ideal de regalo y festejo familiar. Sobre el escenario de «Juana de Arco», ubicado en la intersección de Alem y Mitre, siete voces femeninas brindarán una velada única que mantendrá encendida la llama del género desde una perspectiva íntima y emotiva.

Para esta función, el grupo ha preparado importantes novedades en su propuesta artística. Según detalló la referente Fabiana Banegas, el público podrá disfrutar de un repertorio en constante renovación que incorpora un tango nuevo en cada presentación respecto al show de marzo, intercalando pasajes cantados de tangos, valses y milongas con momentos instrumentales a cargo del ensamble. Además, durante la velada se realizarán sorteos especiales dedicados exclusivamente a agasajar a todas las madres presentes.

El camino recorrido por “Tangueras” refleja una genuina historia de herencia y esfuerzo. Hija de un recordado cantor popular, Banegas sostiene que cantar tango implica hacerlo «desde las vísceras y con el corazón», manteniendo vivo el legado familiar en un contexto local que hoy brinda mayores oportunidades de formación para las nuevas generaciones de artistas. A pesar de los desafíos y responsabilidades operativas que implica sostener una agrupación independiente de esta magnitud, las integrantes celebran la continuidad de un punto de encuentro colectivo para el arte y la comunidad.

La cita está programada para este domingo 18 de octubre a las 21:00 hs. Las entradas ya se encuentran disponibles a un valor de $10.000 y pueden solicitarse con anticipación comunicándose a la línea telefónica 2226-685555 para asegurar un lugar en lo que promete ser un espectáculo imperdible.