Un diálogo sobre arte, historia y naturaleza en Cañuelas con Gonzalo Cadenas.

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En una nueva edición de Permanencias, se presentó una conversación dedicada a la propuesta artística, histórica y cultural de Campo Cultura en Cañuelas. Un recorrido por la iconografía local, el arte contemporáneo y el cruce entre naturaleza y memoria. Gonzalo Cadenas, director del Museo de la Ilustración Gráfica dependiente de la Fundación Tres Pinos respondió en forma de charla a las preguntas que Juan Manuel Rizzi, Melani Flores y Martín Aleandro le iba realizando en el programa que se puede ver por Youtube.

Gonzalo Cadenas tiene una sonrisa muy grande, tan grande que parecía que no iba a pasar por el marco de la puerta. Pero si, primero su mano extendida a modo de saludo formal y luego su sonrisa estuvieron dentro del estudio Streaming Dulce de Leche. Inmediatamente después de una cordial charla introductoria nos acomodamos y comenzó el programa.

El proyecto Campo Cultura, emplazado en la ciudad de Cañuelas, constituye un espacio único donde el arte contemporáneo dialoga directamente con la historia y el paisaje bonaerense. En sus salas y recorridos al aire libre se entrelazan la iconografía local —marcada por figuras históricas como Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle, el Pacto de Cañuelas de 1829 y los relatos populares— con obras de destacados artistas visuales e hitos de la historieta argentina como El Eternauta. A continuación, se repasan los significados detrás de la museografía, el Parque de Esculturas y la preservación del patrimonio cultural en el territorio.

Diálogo sobre el recorrido artístico e histórico

En las paredes de la primera sala se observan distintas imágenes que repasan los relatos y mitos locales. ¿Qué significados encierran estas representaciones?

Estas obras van contando la historia de la región. En una de ellas se hace referencia a la antigua cercanía entre dos figuras clave de la historia argentina, comentando que compartieron la misma nodriza en su infancia según crónicas históricas. Muestra una vinculación cercana previa a sus enfrentamientos políticos y, de forma casual, se relaciona con la leche en un territorio asociado al origen del dulce de leche. En otras piezas se representa a un toro reproductor de raza Shorthorn —el Tarquino, hito de la ganadería local— y la escena de la creación del dulce de leche, nacida de la anécdota del encuentro en la estancia La Caledonia. También se incluyen detalles con calificativos de la época, cartas históricas originales y referencias al primer juez de paz local que lideró las primeras rebeliones contra las reformas eclesiásticas.

En otra de las salas se exhibe una serie dedicada a la historieta argentina. ¿Cuál es el origen y el valor de estas piezas?

Se trata de impresiones de autor realizadas en edición limitada de 250 ejemplares a partir de las planchas originales de El Eternauta. Es una obra emblemática de 1957 que reflejaba la paranoia, la amenaza nuclear y los temores de la Guerra Fría. Guarda una profunda vigencia por el concepto de las fuerzas superiores que subyugan a los pueblos, donde incluso los intermediarios terminan siendo víctimas de un poder mayor, generando además un puente intergeneracional entre el público.

En el recorrido al aire libre se despliega el Parque de Esculturas. ¿Cómo se articulan las obras tridimensionales con el paisaje natural?

En la obra de Felipe Noé se destaca una estructura inmersiva concebida para interactuar con el espectador y con el viento del campo. La escultura fue concebida a partir de un árbol quemado por un rayo hallado en el predio; tras un proceso de ingeniería, excavación de raíces y conservación química de la madera, se transformó en una pieza permanente que replica la copa en las raíces. Asimismo, el parque alberga estructuras metálicas a gran escala integradas al pastizal, inspiradas en la fauna autóctona, y obras basadas en fotografías históricas sobre guerras y migraciones, consolidando un espacio de memoria y arte en plena naturaleza.

Este es un breve fragmento intervenido por quien escribe (M.A.) de la entrevista realizada el martes 28 de septiembre en el programa Permanencias del Streaming Dulce de Leche. La entrevista completa se puede ver en Youtube en el canal Dulce de Leche.